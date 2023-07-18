Матча лате – рецепт в домашніх умовах

Матча-лате: рецепт від суперфіналіста «МастерШеф»
Матча-лате дуже популярний в усьому світі, і це не просто так. Завдяки корисним властивостям чаю матча цей напій не лише смачний, а й корисний. Як же приготувати матча-лате вдома? Покроковий рецепт від суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича читайте в матеріалі.
Інгредієнти для 1 порції:
- фільтрована гаряча вода — 60—80 мл
- порошковий чай матча — 2—3 г
- молоко — 150 мл
- мед або цукор — за смаком
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Приготування:
- Насипте 2 г матчі (1/2 чайної ложки) у широку чашку або миску.
- Залийте матчу водою, прогрітою до 80 °С.
- Збийте суміш за допомогою вінчика, щоб вийшла густа паста з бульбашками на поверхні. Головне, щоб готова суміш була однорідною і без грудочок.
- Додайте мед, цукор або будь-який інший підсолоджувач за смаком і ретельно перемішайте.
- Закип’ятіть молоко і остудіть його до 80 °С.
- Ручним або автоматичним капучинатором збийте молоко до густої стійкої піни.
- Акуратно введіть в пасту матча підготовлене молоко.
Смачного!
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