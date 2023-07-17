Взрыв на Крымском мосту сегодня, 17 июля 2023: что известно

На Крымском мосту произошли взрывы: что известно о разрушении

Сегодня, 17 июля, на Крымском мосту произошли взрывы. Через Керченский моста, соединяющего россию с оккупированным Крымом, остановлено движение. Также остановлено движение паромов. Разрушена одна секция, еще одна — повреждена. Что известно о разрушении и кто и чем совершил атаку — читайте в материале STB.UA.

Утром на Крымском мосту прогремели новые взрывы. российские СМИ сразу написали о разрушении одного из пролетов. Оккупационные власти Крыма назвали инцидент «ЧП».

Украина не подтверждает свою причастность, однако российские пропагандисты уже обвинили во взрывах ВСУ. Некоторые рашисты предполагают нанесение по инфраструктурному объекту ракетных ударов.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в комментарии “Суспільному» призвал дождаться официальных сообщений. Впоследствии представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии ВВС предоставил официальную позицию службы: «Что касается очередного инцидента на Крымском мосту сообщаем, что все детали по организации «бавовни» Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы», — заявил он.

Один из символов путинского режима еще раз не выдержал военной нагрузки, добавил спикер Службы безопасности Украины.

Дегтяренко напомнил, что в одном из интервью глава СБУ Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага, а Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии.

А вот Андрей Юсов — представитель Главного управления разведки украинского Минобороны — заявил, что россиян ждут большие проблемы с логистикой: «Сейчас весь мир видит многие километровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост – конструкция там лишняя»».

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал, что «любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения».

Некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждают, что это спецоперация СБУ и ВМС Украины с применением беспилотников. СБУ ограничилось только поэтической корреспонденцией:

В настоящее время рф возбудила уголовное дело по статье «Теракт». По их утверждению, Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, что привело к новым разрушениям.

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