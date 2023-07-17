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На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо про руйнування

17.07.2023

Сьогодні, 17 липня, на Кримському мосту сталися вибухи. Через Керченський міст, що сполучає росію з окупованим Кримом, зупинено рух. Також зупинено рух поромів. Зруйновано одну секцію, ще одна — пошкоджена. Що відомо наразі про руйнування та хто і чим вчинив атаку — читайте в матеріалі STB.UA.

Вибух на Кримському мосту сьогодні, 17 липня 2023 року: що відомо

Вранці на Кримському мосту прогриміли нові вибухи. російські ЗМІ одразу написали про руйнування одного з прольотів. Окупаційна влада Криму назвала інцидент “ЧП”, (надзвичайною подією, — прим.ред.). 

Вибух на Кримському мосту сьогодні, 17 липня 2023 року: що відомо

Україна наразі не підтверджує свою причетність, проте російські пропагандисти вже звинуватили у вибухах ЗСУ. Дехто з рашистів припускає завдання по інфраструктурному об’єкту ракетних ударів. 

Речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному закликав дочекатись офіційних повідомлень. Згодом речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі ВВС надав офіційну позицію служби: «Стосовно чергового інциденту на Кримському мосту повідомляємо, що всі деталі щодо організації “бавовни” Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої перемоги», — заявив він.

Вибух на Кримському мосту сьогодні, 17 липня 2023 року: що відомо

Один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження, додав речник Служби безпеки України.

Вибух на Кримському мосту сьогодні, 17 липня 2023 року: що відомо

Дегтяренко нагадав, що в одному з інтерв’ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога, а Кримський міст на сьогоднішній день є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії.

А от Андрій Юсов — речник Головного управління розвідки українського Міноборони — заявив, що на росіян чекають великі проблеми з логістикою: «Зараз весь світ бачить багато кілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що “Кримський міст — конструкція там зайва”». 

Вибух на Кримському мосту сьогодні, 17 липня 2023 року: що відомо

Радник голови ОП Михайло Подоляк написав, що “будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування”.

Вибух на Кримському мосту сьогодні, 17 липня 2023 року: що відомо

Деякі ЗМІ із посиланням на анонімні джерела стверджують, що це була спецоперація СБУ та ВМС України із застосуванням безпілотників. СБУ обмежилося лише поетичним дописом:

Вибух на Кримському мосту сьогодні, 17 липня 2023 року: що відомо

Наразі рф порушила кримінальну справу за статтею “Теракт”.  За їхнім твердженням, Кримський міст був атакований двома українськими надводними безпілотниками, що призвело до нових руйнувань.

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