Вибух на Кримському мосту сьогодні, 17 липня 2023 року: що відомо

На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо про руйнування

Сьогодні, 17 липня, на Кримському мосту сталися вибухи. Через Керченський міст, що сполучає росію з окупованим Кримом, зупинено рух. Також зупинено рух поромів. Зруйновано одну секцію, ще одна — пошкоджена. Що відомо наразі про руйнування та хто і чим вчинив атаку — читайте в матеріалі STB.UA.

Вранці на Кримському мосту прогриміли нові вибухи. російські ЗМІ одразу написали про руйнування одного з прольотів. Окупаційна влада Криму назвала інцидент “ЧП”, (надзвичайною подією, — прим.ред.).

Україна наразі не підтверджує свою причетність, проте російські пропагандисти вже звинуватили у вибухах ЗСУ. Дехто з рашистів припускає завдання по інфраструктурному об’єкту ракетних ударів.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному закликав дочекатись офіційних повідомлень. Згодом речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі ВВС надав офіційну позицію служби: «Стосовно чергового інциденту на Кримському мосту повідомляємо, що всі деталі щодо організації “бавовни” Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої перемоги», — заявив він.

Один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження, додав речник Служби безпеки України.

Дегтяренко нагадав, що в одному з інтерв’ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога, а Кримський міст на сьогоднішній день є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії.

А от Андрій Юсов — речник Головного управління розвідки українського Міноборони — заявив, що на росіян чекають великі проблеми з логістикою: «Зараз весь світ бачить багато кілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що “Кримський міст — конструкція там зайва”».

Радник голови ОП Михайло Подоляк написав, що “будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування”.

Деякі ЗМІ із посиланням на анонімні джерела стверджують, що це була спецоперація СБУ та ВМС України із застосуванням безпілотників. СБУ обмежилося лише поетичним дописом:

Наразі рф порушила кримінальну справу за статтею “Теракт”. За їхнім твердженням, Кримський міст був атакований двома українськими надводними безпілотниками, що призвело до нових руйнувань.

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