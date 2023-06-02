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Святая Троица: значение христианского праздника

02.06.2023

Святая Троица – это один из двенадцати основных христианских праздников. Отмечается на 50 день после Пасхи. Так что же означает праздник Святой Троицы в христианском мире? Подробнее читайте в материале STB.UA.

Святая Троица 2023: что означает праздник

День Святой Троицы считается одним из главных христианских праздников. Отмечать его следует на 50 день после Пасхи. Пятидесятницей его называют по одной причине. Просто вспомните историю про сошествие Святого духа на Апостолов. Оно свершилось именно в пятидесятый день по Воскресении Христовом.  

Что символизирует праздник Святой Троицы?

Праздник Святой Троицы символизирует открытие Богом своей триединой сущности. Ранее верующие знали только Бога-Отца и Бога-Сына – Иисуса Христа. А на 50-й день после Пасхи все апостолы с Божьей Матерью и другим верующими молились в одной горнице. Вдруг с неба раздался шум, после чего над каждым из учеников Христа возникли языки пламени – именно так явил себя апостолам Святой Дух, третья ипостась Триединого Бога. Святой Дух дал апостолам умение говорить на языках, которых они прежде не знали, и с помощью этого дара они смогли проповедовать христианское учение среди разных народов.

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Что означает Святая Троица (суть догмата)?

Согласно догмату  о Святой Троице, который является центральным во многих христианских церквях:

  • Бог Отец – ни от кого не рождается и ни от кого не исходит.
  • Бог Сын – предвечно рождается от Бога Отца.
  • Бог Святой Дух – предвечно исходит от Бога Отца.

Святая Троица 2023: что означает праздник

Все три лица (сущности) Троицы существуют в единстве. Это единство творит мир, промышляет о нем и освящает его. В связи с этим понятно, что этот праздник действительно важен в христианской вере. Все верующие в этот день посещают храмы и церкви с самого утра, а после службы совершают праздничный обед.

Важно! Просим вас всегда быть осторожными и бдительными, не пренебрегать комендантским часом, а в случае воздушной тревоги — пройти в ближайшее укрытие!

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