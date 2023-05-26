День Киева 2023: дата празднования и программа мероприятий

День Киева 2023: программа мероприятий и дата празднования

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Киев был стратегическим направлением для российских войск, однако наши защитники героически выстояли и уничтожили врага. Украина продолжает борьбу, доказывая миру, что является несокрушимой и сильной нацией. Традиционно в последние выходные мая празднуют день Киева! В 2023 году этот праздник выпадает на 28 мая. Многие уже вернулись в столицу, поэтому делимся программой мероприятий. Как будут праздновать День Киева 2023 и куда можно пойти — читайте в материале STB.UA.

Сейчас в Украине действует военное положение, поэтому массовых культурных мероприятий не планируется. Однако пройдут спектакли, концерты, экскурсии, которые киевляне и гости столицы могут посетить.

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Мероприятия в День Киева 2023 года

27 и 28 мая: 6 бесплатных экскурсий по историческим районам — Контрактовой площади, Лукьяновке и Подолом. Зарегистрироваться можно на сайте КГГА.

27 и 28 мая: в Музее истории Киева откроются выставки и организуют мастер-классы для детей.

25-28 мая: в кинотеатре «Жовтень» состоится фотовыставка Сергея Ристенко.

27 и 28 мая: в Музей Гончара приглашают на ярмарку народного искусства Билет – 50 грн. Мастер-классы можно посетить по предварительной регистрации.

27 мая: Мистерия «Тіні забутих предків» от Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня».

27 мая: «Украина-Италия» (музыка Н. Лысенко), в 15:00 в музее Николая Лысенко. В программе концерта – стихи украинских и итальянских поэтов на музыку композитора Николая Лысенко в исполнении тенора и баса. Стоимость билетов – 200 грн.

27 мая : концерт «Рок-баллады в саду», в 19:00 в Ботаническом саду им. Гришка. Прозвучат самые популярные хиты Queen, Nirvana, Metallica, Beatles, Scorpions, AC/DC, The Rolling Stones, Pink Floyd и других знаменитых рок-музыкантов. Билеты – от 350 грн., вход в ботанический сад включен в стоимость.

28 мая: Национальный музей истории Украины предлагает свою программу. Локация мастеров-реконструкторов старинных музыкальных инструментов, локация реконструкторов доспехов и одежды, концерт бандуристов, шоу от школы ирландского танца. Вход по стоимости входного билета в музей — 100 грн.

28 мая: Киевский маркет. Всі.Свої приглашают на «Киевский маркет». Посетители смогут приобрести разнообразные суверниры, одежду, а также попробовать еду.

28 мая: Концерт в Андреевской церкви. В День Киева концерт солистов Национального дома музыки продемонстрирует великолепие вокального творчества украинских композиторов, что излучает страсть и красоту, гармонично сочетает фольклорные влияния и европейский музыкальный язык.

Подробная концертная программа была опубликована на сайте Департамента культуры города Киева.

День Киева

Впервые День Киева был организован в 1982 году, когда городу исполнилось 1500 лет. Это не государственный праздник, поэтому понедельник после него никогда не был выходным днем.

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Сколько лет Киеву в 2023 году

Историки полагают, что город был основан примерно в V-VI веке. Датой основания столицы принято считать 482 год. Ее выбрали, отталкиваясь от первого упоминания о городе, появившемся в летописи 882 года. Однако существуют и другие версии, согласно которым город считается еще более старым. Но если придерживаясь первой теории, то в 2023 году Киеву исполняется 1541 год.

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