Гортензия в горшке: как ухаживать за гортензией дома?

Уход за гортензией дома: основные правила

Гортензия, её еще называют Hydrange — является долго цветущим растением и все больше набирает популярность для выращивания дома. Данное растение у нас появилось не так давно и сразу же покорило сердца всех любителей цветов. Однако гортензия требует особого ухода и времени. Как известно, она цветет с мая по ноябрь. В феврале рекомендуется рассадить новые отростки растения, чтобы уже в апреле увидеть его цветение. Раз в год стоит пересадить цветок и удобрить землю. К сожалению, гортензия может радовать глаз не более 3-4 лет.

Особенности ухода за гортензией

Уход за гортензией в домашних условиях требует особого внимания. Гортензия очень влаголюбивое растение и требует ежедневного полива отстоянной водой. Также рекомендуется опрыскивать листья гортензии, но не ее цветущую часть. Ее как раз таки не рекомендуется опрыскивать, иначе цветок может начать увядать. Также гортензия не любит жару, поэтому лучше убрать цветок с окна и поставить к примеру на стол, чтобы лучи солнца не попадали прямо на само растение. Растение любит повышенную влажность воздуха.

Нужно ли обрезать гортензию?

Нужно обязательно обрезать домашнюю гортензию. Проводить обрезку рекомендовано 2 раза в год. Осенью у куста, который отцвел, стоит вырезать под самый корень его ослабленные стебельки, а здоровые стебли нужно укоротить в два раза от их общей длины. Весной у куста нужно вырезать все слабые стебельки.

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Как пересаживать гортензию дома?

В домашних условиях гортензия не сможет прожить более 3-4 лет. И раз в год ее требуется пересаживать и давать новую подкормку. Субстрат, в который будете пересаживать растение должен быть пропитанным и достаточно влажным, также при пересадке важно не задеть корни самого растения. Горшок лучше выбирать покрупнее, так как корневая система гортензии расположена горизонтально. На дно самого горшка стоит высыпать хороший слой дренажа и после уже заполнять оставшееся место субстратом. Важно: корневая часть должна быть на одном уровне с поверхностью субстрата. После пересадки, нужно хорошо увлажнить куст.

ТОП-3 совета при уходе за гортензией

Как и говорилось ранее, уход за гортензией требует особого внимания! Но даже придерживаясь этих правил, случается так, что появляются болезни и вредители. Листья могут начать желтеть или же чернеть, а сам цветок увядать. Так как же правильно ухаживать за гортензией в домашних условиях, чтобы не сталкиваться с такими проблемами? Вот вам топ-3 совета по правильному уходу за гортензией дома:

Что делать, если гортензия покрылась серой гнилью? Это может свидетельствовать о том, что она получила чрезмерную влагу. Спасти ее в этом случае сможет раствор бордоской смеси, которым ее нужно опрыскивать. Что делать, если гортензия желтеет? Это свидетельствует о том, что гортензию нужен азот, больше влаги или же куст поражен хлорозом (если субстрат слишком щелочный). Чтобы исправить это, нужно просто пересмотреть ошибки в уходе. Что делать, если гортензия сохнет? Это может свидетельствовать о том, что недостаточно часто проводится полив листьев из пульверизатора, нарушен режим полива, нет подкормки субстрата или же травмирована корневая часть плода.

Как видите, уход за гортензией имеет рад особенностей, которых стоит придерживаться. При правильном уходе за гортензией, она сможет радовать вас своим цветением несколько лет. И более того, вы даже сможете рассаживать новые кусты и делиться с другими этим красиво цветущим кустом или же сделаете себе целую оранжерею из кустов гортензии.

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