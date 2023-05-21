Гортензія в горщику: як доглядати за гортензію вдома?

Догляд за гортензією вдома: основні правила

Гортензія, її ще називають Hydrange – є довго квітучою рослиною і все більше набирає популярності для вирощування вдома. Ця рослина у нас з’явилася недавно і відразу ж підкорила серця всіх любителів квітів. Однак гортензія вимагає особливого догляду та часу. Як відомо, вона цвіте з травня до листопаду. У лютому рекомендується розсадити нові відростки рослини, щоб у квітні побачити її цвітіння. Щороку варто пересадити квітку, і удобрити землю. На жаль, гортензія може тішити око трохи не більше 3-4 років.

Особливості догляду за гортензією

Догляд за гортензією в домашніх умовах потребує особливої уваги. Гортензія дуже вологолюбна рослина і потребує щоденного поливу відстояною водою. Також рекомендується обприскувати листя гортензії, але не її квітучу частину. Саму квітучу частину не рекомендується обприскувати, інакше вона може почати в’янути. Також гортензія не любить спеку, тому краще прибрати квітку з вікна і поставити, наприклад, на стіл, щоб промені сонця не потрапляли прямо на саму рослину. Рослина любить підвищену вологість повітря.

Чи потрібно обрізати гортензію?

Потрібно обов’язково обрізати домашню гортензію. Обрізку рекомендовано робити 2 рази на рік. Восени біля куща, що відцвів, варто вирізати під корінь його ослаблені стеблинки, а здорові стебла потрібно вкоротити вдвічі від їхньої загальної довжини. Весною у куща потрібно вирізати всі слабкі стеблинки.

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Як пересаджувати гортензію вдома?

У домашніх умовах гортензія не зможе прожити понад 3-4 роки. І раз на рік її потрібно пересаджувати, і давати нове підживлення. Субстрат, в який пересаджуватимете рослину повинен бути просоченим і досить вологим, також при пересадці важливо не зачепити коріння самої рослини. Горщик краще вибирати великий, оскільки коренева система гортензії розташована горизонтально. На дно самого горщика варто висипати хороший шар дренажу і після вже заповнювати субстратом місце, що залишилося. Важливо: коренева частина має бути на одному рівні з поверхнею субстрату. Після пересадки потрібно добре зволожити кущ.

ТОП-3 лайфхака під час догляду за гортензією

Як і говорилося раніше, догляд за гортензією потребує особливої уваги! Але навіть дотримуючись цих правил, трапляється так, що з’являються хвороби та шкідники. Листя може почати жовтіти або чорніти, а сама квітка починає в’янути. То як же правильно доглядати за гортензією в домашніх умовах, щоб не стикатися з такими проблемами? Ось вам топ-3 поради щодо правильного догляду за гортензією вдома:

Що робити, якщо гортензія вкрилася сірою гниллю? Це може свідчити, що вона отримала надмірну вологу. Врятувати її в цьому випадку зможе розчин бордоської суміші, яким її потрібно обприскувати. Що робити, якщо гортензія жовтіє? Це свідчить про те, що гортензії потрібен азот, більше вологи або кущ уражений хлорозом (якщо субстрат занадто лужний). Щоб виправити це, потрібно просто переглянути помилки у догляді. Що робити, якщо гортензія сохне? Це може свідчити про те, що недостатньо часто проводиться полив листя з пульверизатора, порушений режим поливу, немає підживлення субстрату або травмована коренева частина плода.

Як бачите, догляд за гортензією має деякі особливості, яких варто дотримуватися. При правильному догляді за гортензією вона зможе радувати вас своїм цвітінням кілька років. Мало того, ви навіть зможете розсаджувати нові кущі, і ділитися з іншими цим красиво квітучим кущем або зробите собі цілу оранжерею з кущів гортензії.

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