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Когда День матери в Украине в 2023 году

13.05.2023

Традиционно День матери в Украине и мире отмечают во второе воскресенье мая. Какого числа украинцы будут праздновать День матери в 2023 году? Какая история праздника? Как можно провести этот прекрасный светлый день? И какой фильм-посвящение покажет телеканал СТБ? Узнайте в материале STB.UA.

Когда День матери 2023 в Украине

Когда День матери в Украине?

Как мы уже обозначили выше, обычно День матери празднуют во второе воскресенье мая. В 2023 году в Украине его отмечают 14 мая. Праздник не считается официальным, поэтому дополнительного выходного у нас не будет.

В День матери принято дарить своим мамам цветы, открытки с поздравлениями и просто уделять им время. Конечно же, самое важное — это внимание. Что бы вы ни подарили своей маме, она всегда будет искренне радоваться. В Украине почтение женщины является важной традицией. С давних времен дети и мужчины воспевали мать как хранительницу семьи, рода и целого народа. Позже украинцы начали поклоняться Божьей Матери и благодарить ее за покровительство.

Когда День матери 2023 в Украине

День матери: история праздника

В 1907 году американка Анна Джарвис выступила с инициативой уважать матерей. Женщина отправила письма в государственные учреждения с предложением посвятить один день почтению родных женщин. В 1910 году штат Вирджиния первый признал День матери официальным праздником.

Среди украинской общины День матери сначала устроил Союз украинок Канады в 1928 году. В следующем году его отмечали во Львове. В 1939 праздник запретила советская власть. А с 1990 года День матери вернулся в Украину.

Когда День матери 2023 в Украине

Что посмотреть ко Дню матери?

Всем украинским мамам, которые, несмотря на безжалостность врагов, рождают новых украинцев, телеканал СТБ покажет фильм-посвящение «Мадонна. Жизнь продолжается». В фильме зрители увидят истории трех женщин, родивших во время полномасштабного вторжения. Мамы, которые в самых ужасных условиях становятся для своих детей настоящим щитом! Которые даже среди темной ночи излучают свет, что не погасить. Включайте СТБ 14 мая в 23:10.

Video: Когда День матери 2023 в Украине

Когда День матери в 2023 году в Украине? Узнайте историю праздника Дня матери в нашем материале

В День матери не забудьте поздравить самых близких женщин, которые так сильно нас любят!

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