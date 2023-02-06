Наше світло горітиме для тебе: СТБ оголосив прем’єри весни

Телеканал СТБ продовжує місію з емоційної підтримки аудиторії та розвитку українського креативного продукту. З вдячністю нашим захисникам і захисницям за кожен ранок під українським небом, ми не зупиняємо виробництво власного контенту і анонсуємо прем’єри, які надихатимуть українців жити і вірити в Перемогу.

Цієї весни наше світло горітиме для кожного у нових сезонах улюблених проєктів: «Неймовірна правда про зірок», «МастерШеф. Професіонали», «ДНК. Свої», «Супермама» та «Супербабуся», «Детектор брехні». Ми вкотре пишатимемось нашою незламною нацією разом з героями документального реаліті «Україна: кулінарний фронт» і героїнями проєкту «Позивний Надія». Горітимемо новими смаками в кулінарному шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком».

Ми зігріємо серця українців надихаючими історіями кохання в багатосерійних мелодрамах «Майже одружені» і «Справделивість». І покажемо нові епізоди улюблених серіалів «Слід» і «Сліпа».

Наш інформаційний фронт продовжує тримати об’єднана редакція новин Starlight Media — у рамках загальнонаціонального марафону «Єдині новини», а також підсумковими випусками «Єдині новини. Головне» в ефірі СТБ.

«Більшу частину прем’єр весни ми виробляємо просто зараз, в умовах повномасштабної війни, повітряних тривог, обстрілів і відсутності електроенергії. Не зупинятися нас надихають всі українці, адже щодня ми демонструємо світові, що нас не залякати. Нікому не спинити наше прагнення жити по-справжньому, горіти власною справою, любов’ю, нашими мріями і нашим «завтра». Ми цінуємо кожну хвилину поруч з рідними і вміємо відшукати своїх. Попри всі негаразди, ми влаштовуємо незаплановані романтичні вечері і поспішаємо допомагати тим, хто цього потребує просто зараз. Ми вміємо казати правду, бо прагнемо зробити буденні речі ще світлішіми. Цієї весни в кожному проєкті СТБ ми покажемо нових нас і нові історії, що будуть надихати. Через які кожен глядач зможе отримати емоційну підтримку, розрядку і, не побоюся цього слова, катарсис. Цей сезон буде про світло всередині кожного з нас, яке допомагає побороти будь-яку темряву», — коментує генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

ПРОЄКТИ ВЕСНИ НА СТБ

«МастерШеф. Професіонали», 4й сезон — з 11 лютого щосуботи о 19:00

Video: Новые премьеры весны 2023 на СТБ: все премьеры нового сезона Весенние премьеры на СТБ 2023. Список премьер нового весеннего сезона 2023 на телеканале СТБ. Мастер Шеф, Супермама, Супербабушка и другие

Проєкт став першим великим телевізійним реаліті, яке створюється за усіма форматними правилами під час повномасштабного вторгнення. Робота в павільйоні стартувала в середині листопада 2022 року і тривала до кінця січня з дотриманням усіх необхідних правил безпеки під час повітряних тривог.

Судді проєкту — відомі мастершефи та одни з найактивніших волонтерів українського кулінарного фронту Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Виробництво — Starlight Production

Креативний продюсер — Володимир Турич, продюсер — Дмитро Товстоляк, керівник проєкту — Дмитро Широбоков, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

«Неймовірна правда про зірок» — з 4 лютого щосуботи о 9:30

Video: Новые премьеры весны 2023 на СТБ: все премьеры нового сезона Весенние премьеры на СТБ 2023. Список премьер нового весеннего сезона 2023 на телеканале СТБ. Мастер Шеф, Супермама, Супербабушка и другие

«Неймовірна правда про зірок» повертається. Уся інсайдерська інформація про життя улюблених зірок під час повномасштабної війни та нові обличчя шоубізу. Ексклюзивні інтерв’ю, актуальні новини, вражаючі та щемливі воєнні історії — все це глядачі побачать у прем’єрних випусках.

Серед перших історій — неочікувані подробиці з життя учасниць романтичного реаліті «Холостяк», які санкції проти російських зірок і зрадників вже активно діють, та хто з відомих селебрітіс може втратити своє громадянство.

Зйомки програми відбуваються щотижня з дотриманням всіх правил безпеки під час повітряних тривог.

Ведучі — Надія Матвєєва та Григорій Решетник.

Виробництво — Starlight Новини.

Керівник проєкту — Дмитро Слободян, шеф-редакторка — Юлія Черненко, креативний продюсер — Веніамін Вегерчук.

«Україна: кулінарний фронт» — 25 лютого

Головний мастершеф Ектор Хіменес-Браво вже рік активно підтримує кулінарний фронті країни, допомагаючи як нашим захисникам, так і жителям деокупованих територій. У документальному фандрайзінг-реаліті Ектор відвідає 6 українських міст, аби допомогти місцевим жителям відновити зруйновані бомбардуваннями та окупацією заклади харчування. Через вражаючі історії героїв реаліті Ектор розповідатиме світові про неймовірну сміливість та особливе світло українців.

Проєкт стане частиною спецпоказу телеканалу СТБ до роковин повномасштабного вторгнення росії.

Зйомки відбувалися влітку 2022 року. Створено на замовлення телеканалу СТБ режисером британського ресторанного телебачення Тоні Хіндхоу (Tony Hindhaugh).

«ДНК. Свої», 2й сезон — з 5 березня щонеділі о 21:00

Video: Новые премьеры весны 2023 на СТБ: все премьеры нового сезона Весенние премьеры на СТБ 2023. Список премьер нового весеннего сезона 2023 на телеканале СТБ. Мастер Шеф, Супермама, Супербабушка и другие

Телеканал СТБ продовжує соціальну місію з пошуку зниклих через війну українців. У прем‘єрних випусках глядачі побачать історії нашої надважкої реальності: пошуки в незламному Бахмуті; породілля, які вижили в окупованій Херсонщині та під час обстрілів маріупольського пологового; порятунок дітей з рашистського полону та гарячих точок. В кожній з цих історій журналісти «ДНК. Свої» потрапляють у справжнє пекло і здійснюють справжній подвиг заради повернення своїх.

Зйомки проєкту тривають. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

«Детектор брехні» — скоро, щонеділі

Video: Новые премьеры весны 2023 на СТБ: все премьеры нового сезона Весенние премьеры на СТБ 2023. Список премьер нового весеннего сезона 2023 на телеканале СТБ. Мастер Шеф, Супермама, Супербабушка и другие

У новому сезоні «Детектор брехні» знов захищатиме світло правди. Якою б пекучою вона не була — варто йти до кінця. Герої проєкту хочуть бути почутими, але з певних причин найрідніші їм не довіряють. Тож «Детектор брехні» для них — останній шанс відкритися близьким. Вони готові на складні, а часом і неприємні, запитання, аби назавжди подолати темряву в своєму серці.

Проєкт є українською адаптацію відомого британського формату The Moment of Truth і виходить в ефірі СТБ вже 12 сезонів.

Випуски створено до 24 лютого 2022 року.

Ведучий — Дмитро Карпачов.

Виробництво — Starlight Production.

Шеф-редакторка програми —Людмила Русанова, продюсерка — Ірина Стахмич, директорка творчої студії — Анна Калина.

«Супермама» — з 6 березня по буднях о 19:00

Video: Новые премьеры весны 2023 на СТБ: все премьеры нового сезона Весенние премьеры на СТБ 2023. Список премьер нового весеннего сезона 2023 на телеканале СТБ. Мастер Шеф, Супермама, Супербабушка и другие

У час, коли ми не в силах закрити небо над дітьми, але в силах стати для них укриттям любові, проєкт «Супермама» повертається. Аби на прикладі героїнь реаліті допомогти всім українкам розібратися, хто ж така насправді незламна супермама. Та, хто живе з прагненням, все робити на «відмінно» чи це та, хто вміє огорнути рідних теплом свого серця і відчуттям безпеки. У прем’єрних випусках: безстрашна мама-гімнастка цирку Дю Солей, яка виховує з доньки справжню спортсменку, мама-фанатка діви Монро, яка вчить сина світським розвагам та топова акторка популярного серіалу СТБ «Слід».

Випуски було відзнято до 24 лютого 2022 року.

По закінченню сезону на зміну «Супермамі» прийде «Супербабуся».

Ведучий — Дмитро Карпачов.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Ганна Зайчук, продюсерка — Лілія Рижак, директорка творчої студії — Анна Калина.

«Позивний Надія» — скоро

Незламним українським жінкам присвячується.

Сьогодні у них так багато ролей. Вони не тільки доньки, матері, дружини. Вони — сміливі, сильні особистості, які щодня застосовують всі свої професійні навички, аби наблизити час нашої перемоги. Вони борються за свободу України на самих різних фронтах: медичному, культурному, волонтерському, інформаційному, освітньому і, звісно, у лавах ЗСУ.

У новому проєкті телеканалу СТБ Надія Матвєєва зустрінеться з кожною з них, щоб розказати глядачам надихаючі історії звичайних українських жінок і запалити серця справжньою надією.

Зйомки проєкту розпочалися у січні 2023 року і ще тривають.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Анастасія Бондаренко, головна режисерка — Анастасія Верхова, продюсерка — Ольга Шейко, директорка творчої студії — Анна Калина.

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» — скоро

Історія української кухні — це частина нашого культурного коду. Який за багато десятиліть радянщини в нас намагалися стерти. У новому студійному кулінарному проекті Євген Клопотенко покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки, поверне в раціон суто українські продукти, як то пшениця та ріпа, і все це з урахуванням умов сучасного життя та вподобань українців.

У кожному випуску до Євгена приходитиме зірковий гість. Разом вони готуватимуть унікальні українські страви за допомогою старовинного приладдя та відкриватимуть такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Виробництво проєкту розпочнеться у лютому.

Ведучий — Євген Клопотенко.

Виробництво — Starlight Production

Керівник проєкту — Андрій Пишний, продюсер — Дмитро Товстоляк, головний режисер — Андрій Левашкін, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

«Єдині новини. Головне» — по буднях о 22:00

У найважчий для країни час команди Вікон і Фактів об’єдналися, аби розповісти правду, повідомити найактуальніші новини, застерегти від небезпеки та разом протистояти ворогу на інформаційному фронті.

Команди українських медіа, долучених до «Єдиного марафону», створюють підсумковий випуск почергово.

Ведучі щоденного підсумкового випуску від Вікон і Фактів — Тетяна Висоцька та Олена Фроляк.

СЕРІАЛИ ВЕСНИ НА СТБ

«Майже одружені» — з 3 лютого, щоп’ятниці о 18:00

Video: Новые премьеры весны 2023 на СТБ: все премьеры нового сезона Весенние премьеры на СТБ 2023. Список премьер нового весеннего сезона 2023 на телеканале СТБ. Мастер Шеф, Супермама, Супербабушка и другие

мелодрама, 24 серії

Цієї весни п’ятничні вечори на СТБ будуть сповнені романтики і бурхливих почуттів.

Коли двоє по-справжньому кохають одне одного, вони вірять, що любов захистить їх у найтемніші часи, і ніщо не в силах роз’єднати споріднені душі. Та напередодні такого омріяного весілля закоханим доведеться зіткнутися з неочікуванним випробуванням.

Кожна серія мелодрами «Майже одружені» — це окрема історія кохання. А ще — родинні таємниці, поява колишніх, непорозуміння з батьками, звинувачення у зраді та цілий ряд подій, які кожна пара долатиме по-своєму. Чи вистачить закоханим світла любові, щоб весілля відбулося?

Проєкт відзнято до 24 лютого 2022 року.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Федець, продюсерка — Лілія Бурчинська, виконавчий продюсер — Дмитро Товстоляк, головний режисер — Андрій Мозговий, директорка творчої студії — Єлизавета Гусєва.

«Слід», нові епізоди — з 20 лютого о 18:00

Video: Новые премьеры весны 2023 на СТБ: все премьеры нового сезона Весенние премьеры на СТБ 2023. Список премьер нового весеннего сезона 2023 на телеканале СТБ. Мастер Шеф, Супермама, Супербабушка и другие

Коли загроза ближче, ніж можна уявити, коли поруч щодня дихає небезпека, на захист життя стають найсміливіші детективи. Кращий серіал про надскладні розслідування повертається в ефір СТБ з новими захоплюючими історіями.

Нагадаємо, серіал «Слід» — українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. За сюжетом структура «ОСА» («Особлива слідча агенція»), у складі якої найсильніші фахівці з балістики, аналітики, патологоанатомії, айті-технологій, лабораторних досліджень, а також оперативники і детективи розкривають резонансні і заплутані злочини. Адже кожен злочин завжди залишає слід.

Зйомки нових серій розпочалися в грудні 2022 року і тривають з дотриманням усіх необхідних правил безпеки під час повітряних тривог.

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олександр Боднар, Олексій Суровцев, Олена Вознесенська та інші.

Виробництво — SPACE Production на замовлення телеканалу СТБ.

Керівниця проєкту — Дар’я Легоні-Фіалко, продюсерка — Катерина Ласкарі.

«Справедливість» — з 27 лютого

мелодрама, 24 серії

Через деспотичність власних батьків вона покинула коханого, за якого збиралася заміж. Їй довелося стати дружиною впливового посадовця, аби не втратити можливість виховувати доньку. Та справжня любов — надпотужна сила, яка здатна на все. Вона витримала роки зневаги і тепер готова боротися за те, аби повернути у своє життя щастя разом з тим, кого вже давно обрало серце.

Серіал було відзнято до 24 лютого 2022 року.

У ролях: Анна Сагайдачна, Валентин Томусяк, Сергій Фролов, Анна Сердюк, Артем Позняк та інші.

Виробництво — Artforms production.

Головна авторка сценарію — Тетяна Гнєдаш, режиссер — Олег Масленніков, оператор — Маркіян Канюка, продюсери — Тетяна Гнєдаш, Ілона Гребенюк, Дар’я Орешкевич, Сергій Ухін.

“Сліпа” – скоро

Незряча провидиця баба Люба з дитинства володіє мудрістю предків. Завдяки прикметам і особливим знанням вона допомагає людям, які звертаються до неї по допомогу, захистити себе і близьких від родинних негараздів, уникнути обману або врятувати шлюб. Поруч зі Сліпою завжди її онучка Катя. Вона веде блог, в якому розповідає історії людей, що шукають допомоги у бабусі.

Зйомки нових епізодів розпочалися наприкінці грудня 2022 року і тривають з дотриманням усіх необхідних правил безпеки під час повітряних тривог.

Виробництво — SPACE Production на замовлення телеканалу СТБ.

Керівниця проєкту — Дар’я Легоні-Фіалко, продюсерка — Катерина Ласкарі.

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