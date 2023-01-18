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Авиакатастрофа в Броварах: погибли руководство МВД и трое детей

18.01.2023

Сегодня утром, 18 января, в Броварах Киевской области произошла авиакатастрофа. Из-за падения вертолета погибли 18 человек, из них трое это дети. Среди жертв также руководство Министерства внутренних дел: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

Глава МВД Монастырский: кто погиб в Броварах 18 января в следствии падения вертолета

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь», — написал Клименко.

Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство МВД летело в командировку в одну из «горячих» точек. На борту находились 9 человек, все они погибли. Остальные 9 погибших — дети и взрослые, находившиеся в детском саду.

29 человек ранены, среди которых 15 детей, о чем сообщил глава области Кулеба.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального марафона сообщил, что о причинах говорить рано: «Есть несколько факторов, которые могут влиять на такие вещи, из-за которых может произойти катастрофа. Комиссия будет расследовать, это не будет через 1-2 дня, потому что исследовать авиакатастрофу – это определенное время должно занять. Думаю, что будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные специалисты, и аварийные, и исследуют те причины, что именно произошло, какие факторы влияли на то, что вертолет, к сожалению, упал».

Глава МВД Монастырский: кто погиб в Броварах 18 января в следствии падения вертолета

По официальной информации ГСЧС в 08:20 в г. Бровары Киевской области в результате падения вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) произошло повреждение здания ДДУ с последующим возгоранием, остекление в четырнадцатиэтажном жилом доме и 3 легковых автомобилей. В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 — ликвидирован.

В настоящее время на месте работают спасатели, полицейские и медики. Власти призывают вероятных свидетелей крушения в Броварах оперативно обратиться к правоохранителям. Это поможет узнать обстоятельства трагедии.

Глава МВД Монастырский: кто погиб в Броварах 18 января в следствии падения вертолета Глава МВД Монастырский: кто погиб в Броварах 18 января в следствии падения вертолета Глава МВД Монастырский: кто погиб в Броварах 18 января в следствии падения вертолета Глава МВД Монастырский: кто погиб в Броварах 18 января в следствии падения вертолета

фото Reuters

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