Авіакатастрофа у Броварах: загинули керівництво МВС та троє дітей

Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах на Київщині сталася авіакатастрофа. Через падіння гвинтокрила загинуло 18 людей, з них троє — це діти. Серед жертв також керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євген Єнін.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар», — написав Клименко.

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що керівництво МВС летіло у відрядження в одну з «гарячих» точок. На борту перебувало 9 людей, всі вони загинули. Інші 9 загиблих — діти та дорослі, що знаходилися у дитсадку.

29 людей поранені, серед яких — 15 дітей, про що повідомив очільник області Кулеба.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив, що про причини говорити зарано: «Є кілька факторів, які можуть впливати на такі речі, через які може статися катастрофа. Комісія буде розслідувати, це не буде за 1-2 дні, тому що дослідити авіакатастрофу – це певний час повинно зайняти. Думаю, що буде створено державну комісію, в яку увійдуть різні фахівці, і аварійні, і дослідять ті причини, що саме відбулося, які фактори впливали на те, що вертоліт, на жаль, впав».

За офіційною інформацією ДСНС о 08:20 у м. Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням, скління у чотирнадцятиповерховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 — ліквідовано.

Наразі на місці працюють рятувальники, поліцейські і медики. Влада закликає ймовірних свідків катастрофи в Броварах оперативно звернутися до правоохоронців. Це допоможе з’ясувати обставини трагедії.

фото Reuters

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