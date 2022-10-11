Проекты
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
Все проекты
ua

Победа будет за нами: таролог Яна Пасынкова рассказала, когда закончится война

11.10.2022

Таролог и победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасынкова рассказала, что война в Украине закончится не скоро. Об этом она написала в своем блоге в Instagram. По словам таролога, война продлится 15 месяцев, и закончится победой Украины.

Когда закончится война в Украине: прогноз от Яны Пасынковой

Фото — Instagram

«По срокам, которые показывают карты на сегодня, мы победим через 15 месяцев с момента начала войны. Пока карты показывают так. Что будет дальше – нужно смотреть по месту и регулярно, поскольку война – это сотни тысяч решений ежедневно и картинка может и будет меняться. Мир нас обеспечит смертельным оружием. У наших Героев и Защитников появится второе дыхание. Будет открыта большая программа помощи пострадавшим семьям. Ну и конечно, победа будет наша!», – считает Пасынкова.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Яна Пасынкова (@yanapasynkova)

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Когда закончится война в Украине: прогноз от Яны Пасынковой
Телеканал СТБ

Ведущий СТБ Григорий Решетник вместе с супругой основал семейный благотворительный фонд

 Когда закончится война в Украине: прогноз от Яны Пасынковой
Телеканал СТБ

Покров Пресвятой Богородицы: истоки и значение праздника и советы таролога Феклы

 Бавовна
Телеканал СТБ

Что такое «бавовна»: почему так называют взрывы в Крыму и в россии?

 Когда закончится война в Украине: прогноз от Яны Пасынковой
Телеканал СТБ

Что делать при ядерном взрыве

 Что подарить на день рождения мужу: топ-10 идей
Телеканал СТБ

Что подарить на день рождения мужу: топ-10 идей

 Когда закончится война в Украине: прогноз от Яны Пасынковой
Телеканал СТБ

Ментальна підтримка українських жінок у проєкті «Regeneration»: реєстрація
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить