25 годовщина брака: как называется, что дарить и как поздравить с годовщиной свадьбы 25 лет

25 лет брака: как называется и что принято дарить

Серебряная свадьба – значимое событие в жизни любой семьи, и отмечают ее обычно в кругу родственников и друзей. Естественно, перед ними встает вопрос: что дарить супружеской паре на фарфоровую свадьбу?

По традиции это должны быть подарки из серебра: бокалы, серебряные статуэтки (например, ангел) и рамки для фото, но особенно престижным подарком будет набор серебряных столовых приборов или посуды, например, серебряных стопочек или рюмочек с графинчиком, которые перейдут потом по наследству детям. Прекрасным подарком будет серебряная подкова на свадьбу, только нужно знать, какой эффект будет получен. Если повесить подкову над входной дверью вверх дужками, то это будет способствовать накоплению позитивной энергетики и укреплению взаимной любви; если вниз дужками, то она будет служить оберегом от зависти и зла.

Такие серебряные подарки обходятся недешево, поэтому коллеге имеет смысл объединиться с другими приглашенными с работы, чтобы подарок получился солидным и ценным. Родственникам тоже стоит заранее согласовать, что они собираются дарить молодоженам с 25-летним стажем супружеской жизни, а лучше всего сложиться на действительно дорогой подарок, например, бытовую технику или путевку на двоих в туристическую поездку, ведь подарить семье можно не только что-то материальное, но и чудесные воспоминания о юбилее, которые останутся с ними на всю жизнь.

Список подарков на серебряную свадьбу очень широк: набор красивого постельного белья, плед, электрочайник или кофеварка (конечно же, в серебристых тонах) и прочая мелкая бытовая техника. Тем, кто проводит лето на даче или вообще живет в загородном коттедже, пригодятся шезлонг, гамак, мангал, коптильня, а также фигурки для украшения участка.

Сестре или другим родственникам юбиляров стоит подарить им икону в серебряном или посеребренном окладе. Какую икону дарить? Выбор за вами, но серебряной свадьбе лучше всего соответствует икона с изображением святых Петра и Февронии Муромских, символа супружеской любви и преданности.

Что оригинальное подарить друзьям на серебряную годовщину свадьбы

Если у юбиляров хорошее чувство юмора, то смешной подарок друзьям на 25 годовщину свадьбы будет очень кстати. Это могут быть прикольные дипломы мужа и жены на серебряную свадьбу, а также серебряная медаль, вручаемая каждому из супругов с описанием их заслуг в построении крепкой семьи. Еще один необычный подарок – шарж на юбиляров на большом листе, где распишутся все приглашенные на серебряную годовщину свадьбы.

Настоящим украшением серебряной свадьбы станет презентация видеофильма, смонтированного из таких домашних видео, где юбилярам отведена главная роль. Его очень оживят футажи – вставные видеофайлы из интернета с анимацией или подходящими по теме съемками.

Что можно подарить супругам друг другу на 25 лет свадьбы

На серебряную годовщину свадьбы супруги должны подарить друг другу обручальные кольца из серебра и носить их потом целый год, как требует обычай. Гравировка на внутренней стороне кольца сделает такой подарок особенно символичным.

Что дарить родителям на 25 серебряный юбилей свадьбы

За четверть века своей семейной жизни супруги уже обзавелись детьми, перед которыми теперь встает вопрос, что подарить родителям на серебряную свадьбу. Тут все зависит от возраста и материального положения детей. Если они уже работают и крепко стоят на ногах, то могут преподнести и достаточно дорогой подарок, но если они еще школьники или студенты, то им наверняка пригодятся наши советы. Можно, например, сделать коллаж из семейных фотографий и проследить в нем всю историю семьи с момента свадьбы родителей (или еще раньше) и до серебряного юбилея.

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