Картины по номерам: советы для начинающих

Впервые начиная заниматься незнакомым делом, в голове невольно возникает множество разнообразных и на первый взгляд «глупых» вопросов. Даже в таком нехитром деле как разрисовка картин по номерам. Хотим вас успокоить — это естественно и нормально. Ведь кто бы что не говорил, но любому человеку хочется сделать все безупречно и в итоге насладиться результатом. Более того, у «легкого» хобби обычно присутствует много тонкостей и нюансов. О них и поговорим в материале STB.UA.

Картины по номерам — как рисовать: основные правила

Допустим вас заинтересовала раскраска по номерам, и вы её купили. А что делать дальше? Опыта у вас в этом деле нет, и как правильно рисовать картины по номерам, вы не знаете. Не проблема, торговый дом «Strateg» сейчас вам расскажет.

Первым делом нужно выбрать место, где будет создаваться шедевр. Оно должно хорошо освещаться или дневным светом, или мощной лампой. Это правило необходимо взять за основу и сделать его своей полезной привычкой. Почему это так важно? Дело в том, что у таких картин часто присутствуют мелкие детали, которые при плохом освещении будут перенапрягать глаза и могут испортить зрение.

Далее — готовим свое рабочее место. Банальный, но необходимый совет. Часто мы забываем убрать со стола и начинаем работать в захламленном пространстве. В этом хаосе сложно разобрать, где краски, стаканчик с водой и другие принадлежности. Как итог — творить быстро надоедает, и рисование картины откладывается на неопределенный срок. А самое главное — мы не можем понять, что не так, и почему процесс разукрашивания начал раздражать. Дело, действительно, в чистоте.

С местом определились и подготовили его — что дальше? Приступаем к осмотру комплектующих картины. Начинаем с красок. Перед тем как начать рисовать, необходимо проверить их консистенцию, и желательно перемешать зубочисткой, чтобы густота была однородной и без комочков. А также не забудьте подготовить емкость с водой и несколько сухих салфеток.

Комплектующие картин по номерам: рекомендации по использованию

Чтобы завершить начатое полотно, нужно правильно ухаживать за материалами, которые идут в комплекте с ним.

После открытия красок, всегда плотно закрывайте баночки. При отсутствии герметичности, материал быстро высыхает. Поэтому даже во время рисования, открывайте только те оттенки, которые сейчас используете. Если же вы читаете статью после того, как материал засох, и ищете выход из положения, рекомендуем добавить в краску пару капель воды. Обычно это помогает, и акрил возвращается к жизни.

Бережно относитесь к кистям. Кисточки, так же как и краски, уязвимый элемент комплекта. Не стоит пренебрегать правилами и относиться к ним, как к предмету, который можно легко заменить. Помните, в набор производители кладут кисти разной толщины. Именно они позволяют прорисовать крошечные сегменты холста. Другие так не смогут. Поэтому после каждого процесса рисования не забывайте их мыть и высушивать.

Картины по номерам: определяемся с техникой рисования

С правилами использования материалов мы ознакомились, далее нужно определиться с техникой. Простыми словами — как будем рисовать. В принципе каких-то строгих правил не существует, и можно смело рисовать так, как велит сердце. Но существующие методы значительно упрощают задачу и помогут вам сделать процесс более слаженным.

От светлого к темному. Обычно в такой технике рекомендуется рисовать картины, где у цвета присутствуют множество оттенков. Это может быть пейзаж или натюрморт.

От большего к меньшему. Начинаем писать крупные элементы, постепенно переходя к самым мелким.

Сверху вниз. Это классический метод рисования. И из всех существующих он считается самым удобным, поскольку рука может свободно лежать на полотне и не будет измазана красками.

Справа налево и наоборот (зависит от того, правша вы, или левша). Используя данный метод, вашей руке будет комфортно рисовать, при этом исключено размазывание раскрашенных областей.

От центра до краев. Начинаем раскрашивать середину холста, постепенно двигаясь к его краям.

От заднего плана к переднему. Метод более сложный, и подходит для опытных художников. Необходимо определить детали заднего плана, и разрисовывая их, плавно переходить к переднему.

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Как рисовать картину по номерам: алгоритм действий

Когда был выбран метод рисования, можно приступать к раскрашиванию картины.

Для начала определяем объект, который хочется разрисовать. Затем смотрим на номер элемента и находим баночку краски с такой же цифрой.

Открываем баночку и наносим слой краски. Если вы хотите сразу разрисовать все элементы этого оттенка, тогда продолжаем рисовать. Если нет — закрываем тюбик и споласкиваем кисть.

Мокрую кисть просушиваем салфеткой. Набираем другой оттенок только сухой кисточкой.

Постепенно раскрашиваем все элементы картины.

Секреты рисования популярных картин вам раскрыты. Дело осталось за малым — выбрать картины по номерам от производителя «Strateg» и начинать творить.

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