Картини за номерами: поради для початківців

Вперше, починаючи займатися незнайомою справою, в голові мимоволі виникає безліч різноманітних і, на перший погляд «дурних» питань. Навіть у такій нехитрій справі як розмальовка картин за номерами. Хочемо вас заспокоїти — це природно та нормально. Адже хто б що не говорив, але будь-якій людині хочеться зробити все бездоганно і зрештою насолодитися результатом. Мало того, у «легкого» хобі зазвичай є багато тонкощів і нюансів. Про них і поговоримо в матеріалі STB.UA.

Як малювати: основні правила

Допустимо вас зацікавила розмальовка за номерами, і ви її купили. А що робити далі? Досвіду у вас у цій справі немає, і як правильно малювати картини за номерами, ви не знаєте. Не проблема, торговий дім Strateg зараз вам розповість.

Насамперед потрібно вибрати місце, де створюватиметься шедевр. Воно має добре освітлюватися або денним світлом, або потужною лампою. Це правило необхідно взяти за основу та зробити його своєю корисною звичкою. Чому так важливо? Річ у тому, що такі картини часто мають дрібні деталі, які при поганому освітленні будуть перенапружувати очі та можуть зіпсувати зір.

Далі — готуємо своє робоче місце. Банальна, але необхідна порада. Часто ми забуваємо прибрати зі столу і починаємо працювати в захаращеному просторі. У цьому хаосі складно розібрати, де фарби, стаканчик з водою та інше приладдя. Як підсумок — творити швидко набридає, і малювання картини відкладається на невизначений термін. А найголовніше — ми не можемо зрозуміти, що не так, і чому процес прикрашання почав дратувати. Справа, справді, у чистоті.

З місцем визначились і підготували його — що далі? Розпочинаємо огляд компонентів картини. Починаємо із фарб. Перед тим як почати малювати, необхідно перевірити їхню консистенцію, і бажано перемішати зубочисткою, щоб густота була однорідною і без грудочок. А також не забудьте підготувати ємність із водою та кілька сухих серветок.

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Компоненти картини за номерами: рекомендації щодо використання

Щоб завершити почате полотно, потрібно правильно доглядати матеріали, які йдуть в комплекті з ним.

Після відкриття фарб завжди щільно закривайте баночки. За відсутності герметичності матеріал швидко висихає. Тому навіть під час малювання відкривайте тільки ті відтінки, які зараз використовуєте. Якщо ж ви читаєте статтю після того, як матеріал засох, і шукаєте вихід із положення, рекомендуємо додати в фарбу пару крапель води. Зазвичай це допомагає та акрил повертається до життя.

Дбайливо ставтеся до пензлів. Пензлики, так само як і фарби, вразливий елемент комплекту. Не варто нехтувати правилами й ставитися до них як до предмета, який можна легко замінити. Пам’ятайте, у набір виробники кладуть кисті різної товщини. Саме вони дозволяють промалювати крихітні сегменти полотна. Інші так не зможуть. Тому після кожного процесу малювання не забувайте їх мити та висушувати.

Картини за номерами: визначаємося з технікою малювання

З правилами використання матеріалів ми ознайомилися, далі потрібно визначитись із технікою. Простими словами — як малюватимемо. У принципі, якихось строгих правил немає, і можна сміливо малювати так, як велить серце. Але існуючі методи значно спрощують завдання та допоможуть вам зробити процес більш злагодженим.

Від світлого до темного. Зазвичай у такій техніці рекомендується малювати картини, де кольори мають безліч відтінків. Це може бути краєвид чи натюрморт.

Від більшого до меншого. Починаємо писати великі елементи, поступово переходячи до найдрібніших.

Зверху вниз. Це традиційний спосіб малювання. І з усіх існуючих він вважається найзручнішим, оскільки рука може вільно лежати на полотні та не буде вимазана фарбами.

Справа ліворуч і навпаки (залежить від того, правша ви, або лівша). Використовуючи даний метод, вашій руці буде комфортно малювати, при цьому виключено розмазування розфарбованих областей.

Від центру до країв. Починаємо розфарбовувати середину полотна, поступово рухаючись до країв.

Від заднього плану до переднього. Метод складніший і підходить для досвідчених художників. Необхідно визначити деталі заднього плану і розмальовуючи їх, плавно переходити до переднього.

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Як малювати картину за номерами: алгоритм дій

Коли вибрано метод малювання, можна приступати до розфарбовування картини.

Спочатку визначаємо об’єкт, який хочеться розмалювати. Потім дивимося на номер елемента і знаходимо баночку фарби з такою самою цифрою.

Відкриваємо баночку та наносимо шар фарби. Якщо ви хочете відразу розмалювати всі елементи цього відтінку, продовжуємо малювати. Якщо ні — закриваємо тюбик та споліскуємо пензель.

Мокрий пензлик просушуємо серветкою. Набираємо інший відтінок тільки сухим пензликом.

Поступово розфарбовуємо усі елементи картини.

Секрети малювання найпопулярніших картин вам розкриті. Справа залишилася за малим — вибрати картини за номерами від виробника Strateg і починати творити.

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