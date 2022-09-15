Сотрудничество Новой почты с МакДональдс

Помощь в первые дни эвакуации в край важна, особенно для людей из горячих регионов, где люди вынужденно покинули свои дома. Это стало возможным после сотрудничества с компанией МакДональдс. Чтобы свертки достались своим адресатам работает целая программа. Дом Рональда Макдональда передает продуктовые наборы. Новая почта закрывает вопросы логистики.