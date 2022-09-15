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Сотрудничество Новой почты с МакДональдс

15.09.2022

Помощь в первые дни эвакуации в край важна, особенно для людей из горячих регионов, где люди вынужденно покинули свои дома. Это стало возможным после сотрудничества с компанией МакДональдс. Чтобы свертки достались своим адресатам работает целая программа. Дом Рональда Макдональда передает продуктовые наборы. Новая почта закрывает вопросы логистики.

Video: Сотрудничество Новой почты с МакДональдс


Новая почта вместе с МакДональдз организовали совместное сотрудичество для помощи эвакуированным людяй из горячих точек.

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