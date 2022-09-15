Співпраця Нової пошти з МакДональдз

Допомога в перші дні евакуації в край важлива, особливо для людей з гарячих регіонів, де люди вимушено покинули свої домівки. Це стало можливим після співпраці з компанією МакДональдз. Аби покунки дісталися своїх адресатів працює ціла программа. Дім Рональда Макдональда передає продуктові набори, Нова пошта закриває питання логістики.