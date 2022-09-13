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Огурцы с кетчупом: рецепт на зиму от участника «МастерШеф»

13.09.2022

Как законсервировать огурцы с кетчупом на зиму? В таком маринаде огурцы получаются очень хрустящими, а вкус определенно порадует вас и ваших близких. Читайте пошаговый рецепт вкусных огурцов с кетчупом от участника «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича в нашем материале.   

Огурцы с кетчупом: рецепт на зиму

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Ингредиенты:

  • небольшие огурцы – 3 кг
  • вода – 1,8 л
  • соль – 2 ст. л.
  • уксус 9% – 1 стакан
  • сахар – 1 стакан
  • кетчуп томатный/чили –  8 ст. л.
  • чеснок – 2–3 зубчика
  • укроп, соцветия укропа, петрушка, перец душистый горошком, 2–3 соцветия гвоздики, лавровый лист

Огурцы с кетчупом: рецепт на зиму

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Приготовления:

  1. Огурцы моем и замачиваем на 3–5 часов – благодаря этому, они получатся хрустящими.
  2. Банки моем, можно не стерилизовать, они простерилизуются позже, когда банка будет стоять в кипящей воде. Крышки стерилизуем.
  3. На дно каждой банки кладем всю зелень и специи. Плотно укладываем огурцы так, чтобы не было пустот.
  4. Готовим маринад – кипятим воду с сахаром, солью и кетчупом. Если хотите, чтобы ваши огурцы получились остренькими лучше использовать кетчуп чили. Кипятим до тех пор пока сахар и соль не растворятся. Вливаем уксус и сразу же заливаем маринад в банки.
  5. Банки ставим в кипящую воду и стерилизуем их около 15–20 минут. Когда вода в банке закипит и огурцы начнут темнеть – держим их еще минуты 3 и достаем из кастрюли.
  6. Закатываем банки, переворачиваем их и заворачиваем в одеяло. После того, как банки остынут перенести их в кладовку.

Приятного аппетита!

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