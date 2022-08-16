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Персиковый ликер: как приготовить в домашних условиях – рецепт от участника «МастерШеф»

16.08.2022

Чтобы солнечный аромат персиков и воспоминания о лете согревали вас даже зимними вечерами, предлагаем вам приготовить персиковый ликер в домашних условиях. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы»  Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусного персикового ликера. 

Как приготовить персиковый ликер: рецепт пошагово

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Ингредиенты:

  • персики – 1 кг
  • качественная водка либо спирт 40-45% – 1 литр
  • сахар – 250-350 грамм
  • вода – 100-150 грамм

Способ приготовления:

  1. С персиков необходимо снять шкурки, они дают горечь. Когда плоды будут очищены — разрезаем их на половинки и извлекаем косточки.
  2. Мякоть измельчаем блендером до однородного состояния.
  3. В персиковое пюре добавляем 100-150 г кипятка, хорошо перемешиваем.  
  4. Через 2-3 слоя марли выжимаем сок из пюре. Оставшуюся мякоть можно выбрасывать.
  5. В сок добавляем водку, сахар и тщательно перемешиваем. Если вы любите более сладкие напитки — сахара можно добавить больше.
  6. Переливаем в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Ставим в темное место с комнатной температурой на 2 недели. Раз в сутки, ликер необходимо встряхивать.
  7. Через 2 недели, ликер необходимо профильтровать через вату, либо сложенную в несколько раз марлю. Разлить по бутылкам.
  8. Персиковый ликер готов! Хранить его нужно при комнатной температуре, в герметично закрытой емкости. Срок годности такого ликера — 3 года.

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