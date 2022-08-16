Как приготовить персиковый ликер: рецепт пошагово

Персиковый ликер: как приготовить в домашних условиях – рецепт от участника «МастерШеф»
Чтобы солнечный аромат персиков и воспоминания о лете согревали вас даже зимними вечерами, предлагаем вам приготовить персиковый ликер в домашних условиях. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусного персикового ликера.
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Ингредиенты:
- персики – 1 кг
- качественная водка либо спирт 40-45% – 1 литр
- сахар – 250-350 грамм
- вода – 100-150 грамм
Способ приготовления:
- С персиков необходимо снять шкурки, они дают горечь. Когда плоды будут очищены — разрезаем их на половинки и извлекаем косточки.
- Мякоть измельчаем блендером до однородного состояния.
- В персиковое пюре добавляем 100-150 г кипятка, хорошо перемешиваем.
- Через 2-3 слоя марли выжимаем сок из пюре. Оставшуюся мякоть можно выбрасывать.
- В сок добавляем водку, сахар и тщательно перемешиваем. Если вы любите более сладкие напитки — сахара можно добавить больше.
- Переливаем в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Ставим в темное место с комнатной температурой на 2 недели. Раз в сутки, ликер необходимо встряхивать.
- Через 2 недели, ликер необходимо профильтровать через вату, либо сложенную в несколько раз марлю. Разлить по бутылкам.
- Персиковый ликер готов! Хранить его нужно при комнатной температуре, в герметично закрытой емкости. Срок годности такого ликера — 3 года.
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