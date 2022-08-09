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Взрывы в оккупированном Крыму: что известно о взрывах на авиабазе

09.08.2022

Сегодня, 9 августа, в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы, вероятно на российской авиабазе. Что известно об этом событии на данный момент –  читайте прямо сейчас на сайте STB.UA.

Взрыв в Крыму: что известно о серии взрывов в Новофедоровке(twitter.com)

Это первое подобное событие на территории полуострова с начала полномасштабной войны россии против Украины.

О взрывах в Крыму

Около 17:00 россияне сообщили о якобы пяти раненых в результате взрывов, среди них ребенок. Позже оккупанты Крыма эвакуировали из прилегающих к аэродрому территорий около 30 человек. В 18:00 во временно оккупированном Крыму, в Новофедоровке, продолжают раздаваться мощные взрывы. Местные сообщают о «прилетах» на военном аэродроме РФ. Поэтому в Крыму началась паника. Образовались пробки из машин, поскольку туристы и местные жители пытаются покинуть район взрыва. Оккупационные власти подтвердили факт взрывов в Крыму. Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что выехал в Новофедоровку, где произошли взрывы. По его данным, из-за попадания есть пострадавшие, количество пострадавших не сообщило.

Что произошло в Крыму

Днем Telegram-каналы сообщили, что в поселке Новофедоровка на территории оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. В соцсетях также стали появляться видео с места происшествия, на которых можно было увидеть, как на окраине населенного пункта поднимается дым и слышны взрывы.

По предварительным данным, взрывы прогремели на авиабазе, где дислоцируется российская авиация.

Пока доподлинно неизвестно, что стало причиной взрывов. Украинские военные пока не комментировали ситуацию.

Реакция российского Минобороны

Минобороны РФ выступило с официальным заявлением по поводу ситуации. Оккупанты говорят, что на территории аэродрома сдетонировали несколько боеприпасов. В то же время россияне отрицают, что по территории авиабазы были нанесены удары.

«В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва», — заявили в Минобороны рф.

Взрыв в Крыму: что известно о серии взрывов в Новофедоровке

Объявлена эвакуация

Оккупанты после взрывов объявили эвакуацию из Сакского района. По последним данным от российских СМИ, из прилегающих к аэродрому территорий эвакуировали несколько десятков человек. Вокруг военного объекта уже образовали 5-километровую запретную зону.

Где расположена Новофедоровка и что там

Новофедоровка — это поселок, расположенный недалеко от города Саки на побережье Черного моря. От Новофедоровки до линии фронта чуть более 200 километров.

Реакция Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр реинтеграции временного оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировали ситуацию. Оба политика не подтвердили, что Украина имеет отношение к взрывам, Так, у себя на странице в Telegram-канале Ермак написал: «Украинский юг особенно прекрасен в августе».

А Ирина Верещук в своем канале поздравила крымских татар с Международным днем коренных народов и напомнила, что Крым — это Украина.

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