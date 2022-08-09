Вибух у Криму: що відомо про серію вибухів у Новофедорівці

Вибухи в окупованому Криму: що відомо про вибухи на авіабазі

Сьогодні, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи, ймовірно, на російській авіабазі. Що відомо про цю подію зараз – читайте прямо зараз на сайті STB.UA

(twitter.com)

Це перша подібна подія на території півострова з початку повномасштабної війни росії проти України.

Про вибухи в Криму

Близько 17:00 росіяни повідомили про нібито п’ятьох поранених внаслідок вибухів, серед них дитина. Пізніше окупанти Криму евакуювали з прилеглих до аеродрому територій близько 30 людей. О 18:00 у тимчасово окупованому Криму, в Новофедорівці, продовжують лунати сильні вибухи. Місцеві повідомляють про “прильоти” на військовому аеродромі РФ. Тож у Криму почалася паніка. Утворилися пробки з машин, оскільки туристи та місцеві жителі намагаються залишити район вибуху. Окупаційна влада підтвердила факт вибухів у Криму. Так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що виїхав до Новофедорівки, де сталися вибухи. За його даними, через влучення є постраждалі, кількість постраждалих не повідомила.

Що сталося в Криму

Вдень Telegram-канали повідомили, що у селищі Новофедорівка на території окупованого Криму пролунали потужні вибухи. У соцмережах також почали з’являтися відео з місця події, на яких можна було побачити, як на околиці населеного пункту здіймається дим та чутно вибухи.

За попередніми даними, вибухи пролунали на авіабазі, де дислокується російська авіація.

Поки що достеменно невідомо, що спричинило вибухи. Українські військові поки не коментували ситуацію.

Реакція російського Міноборони

Міноборони рф виступили з офіційною заявою щодо ситуації. Окупанти кажуть, що на території аеродрому детонували кілька боєприпасів. Водночас росіяни заперечують, що територією авіабази було завдано ударів.

«Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена. Вживаються заходів щодо гасіння пожежі та з’ясування причин вибуху», — заявили в Міноборони рф.

Оголошено евакуацію

Окупанти після вибухів оголосили евакуацію із Сакського району. За останніми даними від російських ЗМІ, з прилеглих до аеродрому територій евакуювали кілька десятків людей. Навколо військового об’єкта вже утворили 5-кілометрову заборонену зону.

Де розташована Новофедорівка і що там

Новофедорівка — це селище, розташоване неподалік міста Саки на узбережжі Чорного моря. Від Новофедорівки до лінії фронту трохи більше ніж 200 кілометрів.

Реакція України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр реінтеграції тимчасових окупованих територій Ірина Верещук прокоментували ситуацію. Обидва політики не підтвердили, що Україна має відношення до вибухів. Так, у себе на сторінці в Telegram-каналі Єрмак написав: «Український південь особливо прекрасний у серпні».

А Ірина Верещук у своєму каналі привітала кримських татар із Міжнародним днем корінних народів та нагадала, що Крим — це Україна.

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