Рубрика Херсонские Голоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой – как живут украинцы в области под окупацией

В своих соцсетях ведущая программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая начала рубрику #ХерсонскиеГолоса: в ней она рассказывает истории украинцев из Херсона, которые ей присылают в личные сообщения. Подробнее — в материале на STB.UA.

На своих страницах ведущая поделилась еще одной историей украинцев из оккупированного Херсона.

«На связи граница Херсонщины и Запорожья! Хотя, конечно, с перебоями. Буквально еще немного и – Энергодар с атомной станцией. Следующая история по оккупации», ― пишет Таня Высоцкая.

Больше по теме: Рубрика #ХерсонскиеГолоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой: «Эта история о плене и ужасном ― дважды! ― псевдоосвобождении»

«О начале полномасштабного вторжения россии я узнала рано утром со звонка старшей дочери. Моя интеллигентная дочь-учительница, не подбирая слов о характеристике путина, сообщила мне страшную новость.

Как известно, Херсонщина стала легкой добычей для орды: никак не прикрытые границы с оккупированным Крымом позволили врагам оккупировать область в считанные дни. Наша Верхнерогачицкая община оказалась на пути вражеского войска в Мелитополь и Энергодар. Взрывы нам чуть слышны, но каких только видов военной техники и оборудования мы не насмотрелись за это время!

Первые же зашедшие к нам орки разгромили и ограбили отделение Приватбанка, почтовое отделение, отделение Пенсионного фонда, несколько магазинов и аптеку, магазин по продаже мобильных телефонов. Не разминались ни с чем. В помещении поселкового совета выбили дверь, выломали замки в кабинетах, забрали оргтехнику и автомобиль, который затем покинули, украв из него техпаспорт и аккумулятор. Первые месяцы оккупации были очень тяжелыми в плане выживания. Магазины и аптеки не работали, в больнице находился минимальный запас медикаментов.

Местные власти не имели никакой поддержки ни от районного, ни от областного руководства (так же, как и по всей области). Своими силами вместе с волонтерами помогали пенсионерам, многодетным семьям, а также жителям Ушкальского психоневрологического пансионата для мужчин, который находится в ведении Херсонского облсовета и за все это время не получил оттуда никакой поддержки.

Однако местные власти делают все возможное для людей. Смогли закупить муку и дрожжи, и на пекарне, которую за несколько лет до войны построил местный фермер, начали выпекать хлеб по невысокой цене. Водоснабжение в общине не прекращается, за исключением ремонтных работ, как ни тяжело коммунальщикам.

Со временем магазины и аптеки потихоньку открылись. Появились товары из Крыма, но есть и украинские. Цены, правда, в разы выше, чем на подконтрольных территориях. Сейчас людей выручают огороды, которые посадили весной, фрукты из собственного сада. Конечно, по сравнению с общинами, где продолжаются постоянные обстрелы, у нас более или менее спокойно, но стали чуть ли не постоянными подворные обходы, во время которых оккупанты не гнушаются воровством, отжимают легковушки у людей, а покатавшись и разбив, просто их бросают.

Под постоянным давлением находятся фермеры, вынужденные отдавать за полцены зерно прошлогоднего урожая. Так как не отдашь за предлагаемую цену, заберут бесплатно. Отжимают также сельхозтехнику, не считаются ни с чем.

Последней каплей, переполнившей и так нелегкое существование, стало закрытие Херсонской дирекцией отделений Укрпочты. Поэтому пенсионеры, которые получали пенсию от почтальона, остались без средств к существованию. А те, у кого есть карты Приватбанка, не могут заплатить в магазине из-за отсутствия мобильной связи.

Отсутствие связи ― едва ли не самая болезненная тема. Хорошо, что любой интернет (говорят, российский, и есть он далеко не повсюду, и работает с перебоями), позволяет подать весточку родным, находящимся вдали от оккупации. В местных группах люди просят пересказать поздравления своим пожилым родственникам и узнать, как у них дела. Во время боевых действий повредили ветвь магистрального газопровода в Запорожской области, поэтому теперь наша община была некоторое время «освобождена» еще и от газа. Выкручиваемся, кто как: кто заправляет втридорога газовые баллоны, кто покупает электроплитки, какие ловкие дельцы привозят по космическим ценам, а кто строит кабицы и рубит деревья в лесополосах.

Мы с мужем пенсионеры, держимся как все. Перебиваемся, но ничего, что поделаешь. Сейчас лето, продовольствие найти можно. А чего ждать дальше?

Моя младшая дочь с маленьким сыном в Германии. А старшая живет в селе в другом оккупированном районе Херсона, она учительница, как я уже сказала. Там уже директор собирала и предлагала работать по российской программе. Дочь и несколько учителей отказались сразу. Говорит, я уважать себя не буду. А большинство, говорит, соглашаются. Ситуация напряженная. Успокаиваю ее тем, что нас раньше освободят, чем придется из школы увольняться. Мы не можем не верить в это, живем надеждой!

Соседи и большинство жителей села с нетерпением ждут деоккупации. О выезде не думаем, так как у нас старушки родители, которых не на кого оставить. Так что надеемся на лучшее, с верой в победу».