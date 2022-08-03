Ловец снов: как сделать своими руками в домашних условиях

Как сделать ловец снов своими руками в домашних условиях

Вы плохо спите и вас мучают кошмары? Или может, у кого-то из ваших близких намечается праздник, а вы не знаете, что им подарить? Купите, а лучше сделайте своими руками древний индейский талисман – ловец снов! По преданиям, ловец задерживает нехорошие сновидения и пропускает лишь самые добрые. Кроме того, амулет также может стать прекрасным украшением для спальни. Как сделать ловец снов своими руками – в материале.

Что такое ловец снов

Ловец снов — древний амулет индейцев Северной Америки, основная задача которого оберегать спящих людей от злых духов. Изначально талисман выглядел как сплетение жил оленя, жестких нитей, надетых на ивовое кольцо, и вплетенных разноцветных перьев.

Индейцы верили, что ловец снов собирает все сновидения, но к спящему человеку пропускает лишь самые хорошие, задерживая всевозможные кошмары. Они просто попадают в его нити, как муха в паутину.

Самая прелесть ловушки для снов в том, что сделать ее может каждый! Тем более сегодня нет строгих правил касательно того, из каких материалов нужно мастерить ловец снов. При создании правильного оберега главное — придерживаться основной технологии.

Материалы, необходимые для изготовления ловца снов

Любой деревянный или металлический обруч. Идеальным вариантом может стать ивовый прутик, скрученный в кольцо диаметром около 15 сантиметров.

Длинный кожаный шнур , который можно заменить декоративным тканевым шнурком или тесьмой, полосками кожи или плотными нитками. Диаметр шнура – 1–2 миллиметра, длина – около 12 метров.

Толстые разноцветные нитки . Для изготовления ловца снов можно использовать любые нити, но предпочтительней будут нити из натуральных материалов.

Крупный бисер или бусины . Во время работы можно использовать любые безделушки: бусины, бисер, различные колокольчики, пуговицы и прочее.

Несколько перьев . Подойдут абсолютно любые. Конечно, более презентабельно и необычно будут смотреться перья диких птиц, но можно попросту распороть наволочку и взять несколько куриных.

Клей . Желательно прозрачный и обязательно быстросохнущий.

Канцелярский нож или ножницы, вязальный нож, иголка .

Как сделать ловец снов своими руками

Фиксация на обруче. Прежде всего обвяжите шнур вокруг обруча, оставив при этом около 15 сантиметров для будущего хвостика и перьев. Важно! Обязательно следите за тем, чтобы шнур туго натягивался и плотно ложился.

Полностью обмотайте обруч . По примеру из первого пункта обмотайте весь обруч. Концы крепко завяжите. Отрежьте лишний шнур, оставив еще один хвостик длиной 15 сантиметров.

Начните плетение сети. Рядом с узлом от шнура крепко привяжите начальную нить. С нее и начнется паутина сети.

Не забывайте о бусинках. Время от времени в сеть следует продевать бусинки или крупный бисер. Потому их лучше приготовить заранее.

Плетение по кругу . Возьмите нить, оберните ее вокруг обруча, проденьте в образовавшуюся петлю, а затем крепко затяните. Продолжайте плести первый ряд по всему обручу, создавая тем самым основу для будущей паутины.

Закончите первый ряд . Сделайте подобные полуузлы на равных расстояниях по всему обручу.

Заплетите второй ряд . Сделайте такой же полуузел, но в этот раз оберните его не вокруг обруча, в вокруг самой нити на уровне первого ряда.

Плетите по кругу, как указано выше, до тех пор, пока в центре почти не останется свободного места. Последний узел завяжите полноценным, после чего отрежьте концы нитки и смажьте узел тонким слоем клея.

Дополнительные хвостики . В первом пункте мы оставили хвостик начального шнура. Теперь отрежьте еще два раза по 30 сантиметров шнура и завяжите отрезки, чтобы после разместить на них перья и прочие украшения.

Украшения! Самое время украсить хвостики бусинками и перьями. Чтобы бусинки не соскальзывали, на конце завяжите крупные узелки.

Крепление . Отрежьте еще кусочек шнура и проденьте его сквозь обруч сверху. Шнур поверните таким образом, чтобы узел был снизу. Получившуюся петлю сложите пополам и сделайте узел возле обруча. На сложенную петлю проденьте бусинку или крупный бисер и сделайте еще один узел, чтобы она держалась.

Ловец снов готов. С этого момента ваш сон будет под охраной, и никакие кошмары не попадут в ваши сновидения. Приятных ночей!

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