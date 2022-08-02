Польза и вред смородины: вся информация о ягодах

Смородина: польза и вред

Смородина — вкусная и любимая с детства ягода. Из нее получаются отличные компоты, муссы, вино или начинка для пирогов. А знаете ли вы о пользе смородины? Может быть, эта ягода чем-то вредит человеческому организму? Читайте все о смородине в нашем материале.

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Польза

По содержанию витамина С смородина уступает только шиповнику. 20 ягод достаточно, чтобы восполнить суточную потребность этого витамина в организме.

Смородина — отличный тонизирующее, сосудорасширяющее и кроочестительное средство. Кроме того, она обладает мочегонным и противовоспалительным свойствами.

Кроме этого, в ней содержаться витамины Е, К, В, РР. А также железо, цинк, калий, натрий, бета-каротин, кальций, фосфор, магний, пектины, органические кислоты, эфирные масла, флавоноиды, фитонциды и не только.

Смородина улучшает работу сердца, полезна при сахарном диабете и даже при радиационном поражении.

С медицинской точки зрения, полезен весь куст, включая веточки и листья. Чаи и отвары из этих частей помогут при слабом иммунитете, ангине, гриппе, подагре и гастрите.

Примечательно, что смородина не теряет своих полезных свойств при хранении, таким образом, наслаждаться вкусом и целительными свойствами ягоды можно на протяжении всего года.

Регулярное употребление смородины, поможет избавиться от изжоги, укрепить стенки сосудов, а также благоприятно скажется на вашей памяти и ясности мышления.

Отлично подходит ягода и для людей, которые хотят похудеть, кроме того, что в 100 г смородины всего лишь 56 ккал, в ней ещё и содержится клетчатка, которая полностью усваивается организмом и приводит к быстрому насыщению.

Противопоказания

Из-за высокого содержания витамина К, смородину не рекомендуется употреблять людям, имеющим склонность к тромбообразованию.

Нежелательно употреблять ягоды после инсульта либо инфаркта.

Не стоит есть смородину при обострениях кишечных и желудочных заболеваний, так как она повышает кислотность.

Поедание смородины в больших количествах может привести к повышенной свертываемости крови.

100% сок черной смородины не рекомендуют употреблять маленьким детям, ведь он может вызвать аллергическую реакцию. Только разбавленным водой и в малом количестве.

Будьте здоровы!

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