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Смородина: користь і протипоказання

02.08.2022

Смородина – смачна і улюблена з дитинства ягода. З неї виходять відмінні компоти, муси, вино або начинки для пирогів. А чи знаєте ви про користь смородини? Можливо, ця ягода чимось шкодить людському організму? Читайте все про смородину в нашому матеріалі.

Користь і протипоказання смородини: вся інформація про ягоди

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Користь

За вмістом вітаміну С смородина поступається лише шипшині. 20 ягід досить, щоб заповнити добову потребу цього вітаміну в організмі.

Смородина – відмінний тонізуючий, судинорозширюючий та кровоочисний засіб. Крім того, вона має сечогінну та протизапальну властивості.

Крім цього, в ній містяться вітаміни Е, К, В, РР. А також залізо, цинк, калій, натрій, бета-каротин, кальцій, фосфор, магній, пектини, органічні кислоти, ефірні масла, флавоноїди, фітонциди і не тільки.

Смородина покращує роботу серця, корисна при цукровому діабеті і навіть при радіаційному ураженні.

З медичної точки зору, корисний весь кущ, включаючи гілочки і листя. Чаї і відвари з цих частин допоможуть при слабкому імунітеті, ангіні, грипі, подагрі та гастриті.

Цікаво, що смородина не втрачає своїх корисних властивостей при зберіганні, таким чином, насолоджуватися смаком і цілющими властивостями ягоди можна протягом усього року.

Регулярне вживання смородини, допоможе позбутися від печії, зміцнити стінки судин, а також сприятливо позначиться на вашій пам’яті і ясності мислення.

Добре підходить ягода і для людей, які хочуть схуднути. Крім того, що в 100 г смородини всього лише 56 ккал, в ній ще й міститься клітковина, яка повністю засвоюється організмом і призводить до швидкого насичення.

Протипоказання

Через високий вміст вітаміну К, смородину не рекомендується вживати людям, які мають схильність до тромбоутворення.

Небажано вживати ягоди після інсульту або інфаркту.

Не варто їсти смородину при загостреннях кишкових і шлункових захворювань, так як вона підвищує кислотність.

Поїдання смородини в великих кількостях може призвести до підвищеного згортання крові.

100% сік чорної смородини не рекомендують вживати маленьким дітям, адже він може викликати алергічну реакцію. Тільки розведеним водою і в малій кількості.

Будьте здорові!

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