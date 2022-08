Продолжается марафон от Креативных сил Украины 100 дней победы

7 июля стартовал онлайн-проект «100 Дней Побед!», призванный поддержать украинцев в борьбе против врага, труда и действиях, направленных для нашей общей победы. Подробнее — в материале на STB.UA.

КРЕАТИВНЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ — это объединение творческих людей, воюющих на информационном фронте Украины. С первого дня войны КСУ создает видео, статьи, посты, креативы, помогающие бороться с российской пропагандой, рассказывать миру правду о войне в Украине. Распространяют материалы в Tik-Tok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и других социальных сетях. Для распространения этих месседжей разработана специальная айдентика.

По словам Ольги Эль Рай — руководителя Креативных Сил Украины: «Основной хэштег проекта #ArmUkraine ― Оружие Украины состоит в том, что у украинцев есть все необходимое для победы — смелость, рвение, единение и непокоренный дух. Единственная помощь, в которой мы сейчас нуждаемся, — это регулярные, неустанные поставки оружия государствами-партнерами. Вооруженная Украина – это защищенная Европа, оружие – это не о насилии, оружие – щит от терроризма! Arm Ukraine! An armed Ukraine is a protected Europe! Arm Ukraine! Arms ≠ violence, arms = shield against terrorism»