Продолжается марафон от Креативных сил Украины 100 дней победы

3 недели длится онлайн-марафон от Креативных Сил Украины «100 Дней Побед!»

7 июля стартовал онлайн-проект «100 Дней Побед!», призванный поддержать украинцев в борьбе против врага, труда и действиях, направленных для нашей общей победы. Подробнее — в материале на STB.UA.

КРЕАТИВНЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ — это объединение творческих людей, воюющих на информационном фронте Украины. С первого дня войны КСУ создает видео, статьи, посты, креативы, помогающие бороться с российской пропагандой, рассказывать миру правду о войне в Украине. Распространяют материалы в Tik-Tok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и других социальных сетях. Для распространения этих месседжей разработана специальная айдентика.

По словам Ольги Эль Рай — руководителя Креативных Сил Украины: «Основной хэштег проекта #ArmUkraine ― Оружие Украины состоит в том, что у украинцев есть все необходимое для победы — смелость, рвение, единение и непокоренный дух. Единственная помощь, в которой мы сейчас нуждаемся, — это регулярные, неустанные поставки оружия государствами-партнерами. Вооруженная Украина – это защищенная Европа, оружие – это не о насилии, оружие – щит от терроризма! Arm Ukraine! An armed Ukraine is a protected Europe! Arm Ukraine! Arms ≠ violence, arms = shield against terrorism»

Чтобы поддерживать друг друга и не «ВЫГОРАТЬ», креаторы запустили мотивационный марафон «100 ДНЕЙ ПОБЕД». участников ждет

100 дней ранних подъемов, начиная с 6 часов утра без будильников, чтобы быть максимально эффективными.

100 дней, за которые каждый участник должен оказать по 5 личных побед и отчитаться в чате. В общей сложности ожидается более 5.000.000 побед за марафон.

100 дней новых знакомств, проектов, полезных лекций.

100 дней поддержки Украины в инфополе

Организатор проекта ― женщина, мама двоих детей и инициативный борец информационного фронта, которая руководит сообществом более 30 тысяч человек. В телеграмм-канале участники каждый день создают креативы и пишут публикации с ключевым месседжем ― Arm Ukraine Now. Благодаря этому изо дня в день приближается наша победа, а оружие, которое нам так нужно, едет в Украину.

Ведь, как только снижается информационное давление на Запад, сразу и уменьшается уровень помощи нашей стране.

По словам продюсерки проекта Креативных Сил Украины, Ольги Эль Рай: «марафон «100 дней побед» – это ежедневные подкасты с задачами, позволяющими креаторам набраться сил и начать жить заново – учиться, ставить цели и находить внутреннее равновесие и ресурс, чтобы работать на благо Украины. Ведь при таких тяжелых психологических обстоятельствах это сделать довольно сложно.»

Пока финиширует третья неделя марафона и присоединиться может каждый желающий:

https://t.me/victory100days

Вместе к победе!

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