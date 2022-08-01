Триває марафон віл Креативних сил України 100 днів перемоги

3 тижні триває онлайн-марафон від Креативних Сил України «100 Днів Перемог!»

7 липня стартував онлайн-проєкт «100 Днів Перемог!», покликаний підтримати українців у боротьбі проти ворога, праці та діях направлених для нашої спільної перемоги. Докладніше — у матеріалі на STB.UA.

КРЕАТИВНІ СИЛИ УКРАЇНИ — це об’єднання творчих людей, які воюють на інформаційному фронті України. Від першого дня війни КСУ створює відео, статті, пости, креативи, що допомагають боротися з російською пропагандою, розповідати світові правду про війну в Україні. Поширюють матеріали в Tik-Tok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter та інших соціальних мережах. Для поширення цих меседжів розроблено спеціальну айдентику.

За словами Ольги Ель Рай — керівника Креативних Сил України: «Основний хештег проєкту #ArmUkraine ― Зброю Україні полягає в тому, що українці мають все необхідне для перемоги — сміливість, завзяття, єднання та нескорений дух. Єдина допомога, якої ми наразі потребуємо — це регулярне, невпинне постачання зброї державами-партнерами. Озброєна Україна ― це захищена Європа, зброя ― це не про насильство, зброя ― щит від тероризму! Arm Ukraine! An armed Ukraine is a protected Europe! Arm Ukraine! Arms ≠ violence, arms = shield against terrorism»

Щоб підтримувати один одного та не «ВИГОРАТИ», креатори запустили мотиваційний марафон «100 ДНІВ ПЕРЕМОГ». На учасників чекає

100 днів ранніх підйомів, починаючи з 6:00 ранку без будильників, щоб бути максимально ефективними.

100 днів, за які кожен учасник має зробити по 5 особистих перемог та відзвітувати в чаті. Загалом очікується понад 5.000.000 перемог за марафон.

100 днів нових знайомств, проєктів, корисних лекцій.

100 днів підтримки України в інфополі.

Організатор проєкту ― жінка, мама двох дітей та ініціативний борець інформаційного фронту, яка керує спільнотою у понад 30 тисяч людей. В телеграм-каналі учасники щодня створюють креативи та пишуть публікації з ключовим меседжем — Arm Ukraine Now. Завдяки цьому день за днем наближається наша перемога, а зброя, що так нам потрібна, їде в Україну.

Адже, як тільки спадає інформаційний тиск на Захід, одразу й зменшуються рівень допомоги нашій країні.

За словами продюсерки проєкту Креативних Сил України, Ольги Ель Рай —«марафон «100 днів перемог» – це щоденні подкасти з завданнями, які дозволяють креаторам набратися сили та почати жити заново – вчитися, ставити цілі та віднаходити внутрішню рівновагу й ресурс, щоб працювати на благо України. Адже за таких важких психологічних обставин це зробити досить складно.»

Наразі фінішує третій тиждень марафону і приєднатись може кожен бажаючий: https://t.me/victory100days

Разом до перемоги!

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