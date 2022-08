Триває марафон віл Креативних сил України 100 днів перемоги

7 липня стартував онлайн-проєкт «100 Днів Перемог!», покликаний підтримати українців у боротьбі проти ворога, праці та діях направлених для нашої спільної перемоги. Докладніше — у матеріалі на STB.UA.

КРЕАТИВНІ СИЛИ УКРАЇНИ — це об’єднання творчих людей, які воюють на інформаційному фронті України. Від першого дня війни КСУ створює відео, статті, пости, креативи, що допомагають боротися з російською пропагандою, розповідати світові правду про війну в Україні. Поширюють матеріали в Tik-Tok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter та інших соціальних мережах. Для поширення цих меседжів розроблено спеціальну айдентику.

За словами Ольги Ель Рай — керівника Креативних Сил України: «Основний хештег проєкту #ArmUkraine ― Зброю Україні полягає в тому, що українці мають все необхідне для перемоги — сміливість, завзяття, єднання та нескорений дух. Єдина допомога, якої ми наразі потребуємо — це регулярне, невпинне постачання зброї державами-партнерами. Озброєна Україна ― це захищена Європа, зброя ― це не про насильство, зброя ― щит від тероризму! Arm Ukraine! An armed Ukraine is a protected Europe! Arm Ukraine! Arms ≠ violence, arms = shield against terrorism»