Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 ‌года‌ ‌

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа

Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Кого ждут задержки в принятии решения, а кто должен быть внимательнее? Читайте в гороскопе на неделю ‌с 1 по 7 августа 2022 года.

Овен

На этой неделе у Овнов возможны случайные события и неожиданные известия, которые их определенно порадуют. Кроме того, представителям знака выдастся возможность уделить время себе и по-настоящему расслабиться.

Телец

Тельцов ожидает спокойная неделя, которая принесет им желанное умиротворение. Главное — не растрачивать силы и энергию зря, а также быть осторожнее с финансами, поскольку легкомысленность в этом вопросе может привести к кризису.

Близнецы

Ближайшие семь дней — идеальное время, чтобы прояснить волнующие вас вопросы с близкими. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию негативных эмоций.

Рак

Ракам стоит уделить особое внимание здоровью. Старайтесь больше двигаться, не забывайте об утренней зарядке, откажитесь от фастфуда и прочих вредных привычек (хотя бы на время).

Лев

Одинокие Львы могут неожиданно для себя оказаться втянутыми в любовное приключение. Тем, кто уже имеет пару, стоит попробовать освежить отношения, устроив внезапное свидание или интимный ужин на двоих.

Дева

Дев приятно удивит помощь со стороны — вполне вероятно, что именно участие друга или коллеги поможет завершить важное дело, над которым вы работали. Кроме того, некоторых представителей знака может ожидать новое интересное знакомство.

Весы

Эту неделю Весам стоит посвятить своему физическому и ментальному комфорту. Старайтесь радовать себя приятными мелочами, избегайте конфликтных ситуаций, больше гуляйте на свежем воздухе и расслабляйтесь.

Скорпион

Звезды рекомендуют Скорпионам выйти из зоны комфорта и изменить данность. Для одиноких представителей знака такое решение может посулить романтическую связь, а для тех, кто состоит в отношениях, — неожиданную прибыль.

Стрелец

Высока вероятность успешно закрыть важный для вас проект или приблизить перспективы роста. При этом не рекомендуется ввязываться в конфликты или прибегать к нечестным методам игры — это может сработать против вас.

Козерог

Несмотря на то, что Козероги ценят стабильность и организованность, на этой неделе звезды предлагают им положиться на судьбу и плыть по течению. Вполне возможно, что позиция наблюдателя принесет представителям знака финансовую и личную выгоду.

Водолей

Водолеям стоит воздерживаться от участия в спорах и разногласиях, которые их не касаются. В ином случае велик риск непредвиденных потерь — как в духовном, так и в материальном плане.

Рыбы

На этой неделе звезды рекомендуют Рыбам сохранять оптимизм и идти к своей цели, игнорируя любые препятствия. Кроме того, представителям знака не помешает проявить участие по отношению к близким людям.

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