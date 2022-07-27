Гороскоп на 28 июля 2022 года

Гороскоп на 28 июля 2022 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть более сдержанным, а кто может готовиться к приятным переменам? Читайте гороскоп на 28 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Не очень удачный день для деловых переговоров и начала новых романтических отношений. Лучше займитесь выполнением своих обязанностей. И не сплетничайте.

Телец

Тельцы почувствуют легкую усталость. Звезды не рекомендуют бросаться в работу с головой, иначе есть шанс схватить нервный срыв. Не спешите доказывать всем, что вы лучший. Это никому не интересно.

Близнецы

Для Близнецов день будет весьма удачным. Вы сможете найти дополнительный источник доходов и таким образом решите свои финансовые вопросы.

Рак

Прекрасный день для новых знакомств. Только не стоит бросаться в омут с головой. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Эмоции вам только будут мешать.

Лев

Прекрасный день для Львов. Вам с легкостью удастся выполнить самые сложные дела. Больше веры в свои силы. У вас все получится. В отношениях с любимым человеком вам стоит проявить терпение и благоразумие. Не стоит высказывать претензии.

Дева

Прекрасный день для общения с родственниками. Помните: что бы кто ни говорил, а главное в жизни ― это семья. Так что, может, стоит зарыть топор войны и помириться с близкими?

Весы

Вы немного устали. Бытовые обязанности вас слегка достали. Именно поэтому вам хочется все бросить и убежать куда подальше. Однако один необдуманный поступок может полностью испортить вашу жизнь. Может, стоит потерпеть?

Скорпион

День пролетит как один миг. Вы настолько будете поглощены работой, что просто не заметите, как наступит вечер. Его, к слову, стоит провести в хорошей компании.

Стрелец

С самого утра вас просто завалят работой. Однако не стоит волноваться. Удача будет на вашей стороне, так что вы с легкостью со всем справитесь. А вот в отношениях с любимым человеком не все так гладко. Возможны споры и конфликты. Нужны ли вам такие отношения?

Козерог

В огромном количестве задач, которые вам предстоит выполнить, нужно выбрать самые важные. И решать именно их в первую очередь. Вечер лучше провести в тишине с бокалом вина за просмотром хорошего фильма.

Водолей

Замечательный день для Водолеев. Вы наконец-то сможете уделить время любимому хобби. И ничто не сможет вас отвлечь. Звезды советуют помимо этого обратить внимание на поведение детей. Они немного распоясались. Нехорошо.

Рыбы

Обычный рутинный день для Рыб. Вы все в работе, хотя втайне мечтаете об отпуске. Постарайтесь самостоятельно разнообразить свой день и найти занятия по душе Окружающие не должны вас развлекать, ведь вы уже взрослые.

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