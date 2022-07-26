Гороскоп на 27 июля 2022: что будет сегодня

Гороскоп на 27 июля 2022 года

Что сулят звезды на 27 июля 2022 года? Если хотите убедиться в правильности своих поступков, читайте астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ на 27 июля.

Овен

Вам будет совсем не просто отделить профессиональное от личного. Но не переносите проблемы на работе в отношения с любимым человеком.

Телец

Долго обдумываете предложение? Все же вы должны попробовать! Это в конечном итоге улучшит вашу репутацию.

Близнецы

Помните, что вы можете время от времени говорить «нет». А вечером это будет особенно легко.

Рак

У вас много фантазии и творческих способностей не только в художественных задачах. Используйте их и в личной жизни. Устройте романтический вечер второй половинке.

Лев

Тишина вокруг вас отлично подходит для концентрации. Только так можно справляться с непростыми задачами.

Дева

Воспользуйтесь небольшой передышкой вечером, отключите телефон. А уже завтра все будет хорошо.

Весы

Вам не нужно торопиться. В этот день уделите немного времени своим душевным переживаниям. Срочно необходимо все расставить по местам.

Скорпион

В этот день вы будете особенно полезны и социально ответственны. Но не позволяйте другим давать вам задачи, которые не входят в ваши обязанности.

Стрелец

Вы многим обязаны своему любезному характеру. Теперь вся добродушность окупается! Если вам нужна помощь, смело просите ее у того, кто неоднократно просил ее у вас.

Козерог

Вы знаете, чего хотите, даже если некоторые люди это недооценивают. Помните, что вокруг много завистников, которые каждый раз будут пытаться сбить вас с пути.

Водолей

К сожалению, Луна сильно вас утомляет и не позволяет сосредоточиться. Поэтому не беритесь за серьезные задачи. Рискуете допустить много ошибок.

Рыбы

К вечеру вы почувствуете невероятный прилив энергии. Вам даже захочется заниматься спортом. Поэтому можете смело выдвигаться на пробежку.

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