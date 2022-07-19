Гороскоп на 20 июля 2022: что будет сегодня

Гороскоп на 20 июля 2022 года от экстрасенсов СТБ

Гороскоп поможет всем знакам зодиака детальнее разобраться, как правильно провести 20 июля. На что обратить внимание? Кому лучше остаться дома? И где найти вдохновение? Больше в гороскопе на 20 июля 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Станьте настоящим другом и опорой для своей второй половины. Отвлекитесь от проблем и посвятите сегодняшний день любимому человеку. Ему крайне необходима ваша помощь.

Телец

Среда напомнит вам, кому доверять можно, а кому — нельзя. Постарайтесь не подавать виду, что в вашей жизни и сознании что-то изменилось. Тогда вы останетесь в выигрыше и плюсе.

Близнецы

Кажется, что все идет не по плану. Вы себе нафантазировали абсолютно другой исход событий. Но пока рано делать выводы. Постарайтесь остановиться и дать возможность себе все обдумать и понять, где вы оступились.

Рак

Сегодня Ракам нужно быть предельно внимательными. Постарайтесь не упустить ничего, ведь в дальнейшем вам это очень пригодится. Мотайте на ус каждое сказанное вашим партнером или оппонентом слово.

Лев

Львам нужна забота и любовь. Хватит строить из себя сухаря, который может обойтись без доброго слова. Признайтесь вашему близкому человеку, что нуждаетесь в поддержке.

Дева

Девам кажется, что они всемогущие. Многое берете на себя и часто не успеваете доводить начатое до конца. Это легко решается, если составить план дел на день и грядущую неделю.

Весы

Будьте самокритичным, требуйте от себя еще большей самоотдачи. Если вас не хвалят, это не значит, что работа выполнена плохо. Помните, что всегда можно лучше.

Скорпион

Рассчитывайте исключительно на себя и свои силы. Вам нужно сегодня придержать язык за зубами и не рассказывать об успехах.

Стрелец

У Стрельцов утро начнется в спешке. Это неизбежно. Но важно помнить, что сегодня тормозить нельзя. Вы можете не успеть в нужное и важное место, что перечеркнет все планы.

Козерог

Козероги должны отдохнуть. Звезды сулят перенапряжение и даже эмоциональный срыв. Избежать это можно. Утро начинайте не спеша, а вечер посвятите исключительно себе!

Водолей

Устройте встречу с родителями. Сами вы не справляетесь. Но это не значит, что вы маленький ребенок. Это значит, что вам нужна помощь близких людей. Плюс, они очень по вам соскучились.

Рыбы

Таким радостным и окрыленным вы не были давно. Дом наполнен семейным уютом. Что поменялось? Ваше восприятие. Признайтесь близкому человеку, что вам с ним хорошо и уютно. Тогда получите в сто раз больше заботы.

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