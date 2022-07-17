Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Какой будет новая неделя? Что приготовили звезды всем знакам зодиака? Читайте в гороскопе на неделю с 18 по 24 июля 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Июльское новолуние как раз вовремя, чтобы напомнить вам о вашей силе, Овен. Вы готовы к любому жизненному уроку, который может произойти с вами на этой неделе. Энергия Рака заставит переосмыслить атмосферу в ваших отношениях. Пришло время столкнуться с проблемами в дружбе, которая уже давно вам не помогает. Эмоциональная фаза новолуния покажет, кто имеет нечестные намерения по отношению к вам.

Телец

Новолуние в Раке вызовет массу эмоций. Будучи постоянным земным знаком, вы будете чувствовать себя некомфортно, когда окажетесь в центре неожиданных событий. Эта фаза луны – призыв установить новые границы в ваших отношениях. Ваши друзья заботятся о вас так же, как вы заботитесь о них?

Близнецы

Заботливое новолуние в Раке вдохновит вас выразить благодарность своим друзьям. Не исключено, что вы привлечете к себе настоящую вторую половинку. Сделайте свои отношения гармоничными. Внесите в жизнь желаемую стабильность. Речь идет о том, чтобы чувствовать себя хорошо на этом этапе и отмечать каждый положительный момент.

Рак

В мгновение ока чувства могут даже поглотить вас и сделать более чувствительными к предстоящим изменениям. Перед вами встанет выбор между личным благополучием и комфортом ваших близких. Это будет нелегкая дилемма, потому что по природе вами движет сочувствие. Однако помните, что любовь к себе ― ключ к успешным отношениям.

Лев

Обратите внимание на свои обязательства, которые могут отрицательно сказаться на вашем психическом здоровье. Вы взяли на себя больше, чем можете вынести? Ваша жизнь разбалансирована, и это провоцирует негативные ситуации. Интуиция новолуния подскажет, в каких областях вам следует сделать важные изменения.

Дева

Новолуние в Раке на этот раз заставит вас притормозить. Избегайте чрезмерного анализа деталей ваших отношений. Возможно, вам не стоит оправдываться за обидное поведение кого-то другого. Вместо того, чтобы давать второй шанс, подумайте, выдержит ли ваша дружба испытание временем.

Весы

Вместо того чтобы беспокоиться о том, что кто-то на самом деле думает о вас, напомните себе, что самое ценное мнение – это то, которое у вас есть о себе. Новолуние поможет вам понять, как должны складываться ваши отношения.

Скорпион

В мгновение ока вы можете оказаться в хаосе. Лучше заменить ревность, гнев или месть ритуалом благодарности за то, что у вас есть и с какой отвагой вы прошли через последние невзгоды. В конечном итоге все негативные чувства вдохновляют вас стать лучше.

Стрелец

Новолуние осветит вашу склонность брать на себя управление и попытается научить вас смирению. Вам следует понизить тон, чтобы хотя бы раз обратить внимание на потребности других людей.

Козерог

Ожидайте проблем как в отношениях, так и в повседневной жизни. Все, что ставит под сомнение ваши привычки, воспринимается как угроза. Вы сопротивляетесь всем новым методам, хотя мир постоянно движется вперед.

Водолей

Насколько честны отношения, которые вы создаете в настоящее время? Если вы чувствуете, что кто-то обманывает, ставит под угрозу вашу дружбу, ― отпустите, освободите себя и начните процесс исцеления от токсичных отношений.

Рыбы

Не стесняйтесь уединяться, чтобы побыть одному, когда все становится плохо. В тишине проработайте свои эмоции и зарядитесь энергией новых начинаний.

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