День поцелуев 2022: поздравления и история

Поздравления с Днем поцелуев и история праздника

Сегодня весь мир отмечает день поцелуев. Мы расскажем, откуда взялся этот романтичный праздник и как лучше поздравить своих любимых. Историю Дня поцелуев и поздравления вы найдете в нашем материале.

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День поцелуев: история праздника

Родился этот необычный и романтичный праздник в конце 19 века в Великобритании. Именно англичане сочли несправедливым, что у такого прекрасного проявления чувств, как поцелуй, нет собственного праздника. А спустя сто лет Организация Объединенных Наций утвердила День поцелуев, и праздник удостоился статуса международного.

Традиционно в этот день по всей планете проходят праздничные мероприятия, конкурсы и соревнования, связанные с поцелуями. На некоторых даже разыгрываются призы за самый длинный, самый страстный или за самый необычный и красивый поцелуй.

Поздравления с Днем поцелуя

***

День поцелуя среди лета,

Наверно, все не просто так.

Целуйтесь ныне от рассвета,

Ваш поцелуй развеет мрак.

Целуйтесь нежно и со страстью,

Друг другом упивайтесь вы,

Сегодня праздник поцелуя,

Сегодня праздник красоты.

И поцелуй свой растяните

На очень многие лета,

Всегда друг друга вы любите,

Не унывает пусть душа.

***

Я любовью тебя окружу,

Поцелую и ты все поймешь,

Мое сердце к ногам положу,

От меня никогда не уйдешь.

Поцелуй, как мгновение страсти,

Отделяет от разума боль,

Даже если момент и злосчастный,

Он приносит вновь в сердце любовь.

***

В летний праздник 6-го июня

Поздравляю с Днем поцелуя,

В поднебесной, волшебной кайме,

Я хочу прикоснуться к тебе.

Наши губы сомкнутся мгновенно,

Я хочу целовать постепенно,

Губы крепко и нежно сомкни,

И меня к себе крепко прижми.

***

Мой любимый, нежный, ласковый, родной,

Как мне повезло встретиться с тобой,

Я не устану никогда это повторять,

Сегодня буду я тебя целый день целовать.

Есть для этого повод еще один,

Праздник поцелуев всемирный наступил,

Так что, сладкий мой ты у порога не робей,

А скорее иди ко мне, целуй меня быстрей.

***

День поцелуя идет по планете,

Всем улыбаясь, целуя прохожих,

Объединяя людей всех на свете,

Пусть друг на друга совсем не похожих.

Дарит он счастье влюбленным и радость,

Светом своим поглотив серость будней,

Дарит любовь тем, кому так мечталось,

Стать хоть на миг от нее безрассудней.

С днем этим я от души поздравляю

Того, кого больше жизни люблю я.

И в этот день об одном лишь мечтаю:

Жизнь всю прожить, тебя нежно целуя.

Не забудьте сегодня поцеловать ваших близких!

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