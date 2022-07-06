День поцілунків 2022: привітання і історія

Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru

Привітання з Днем поцілунків та історія свята

06.07.2022

Сьогодні весь світ відзначає день поцілунків. Ми розповімо, звідки взялося це романтичне свято і як краще привітати своїх коханих. Історію цього дня та привітання ви знайдете в нашому матеріалі.

день поцелуев

Більше ан тему: Куди поїхати на вихідні в Україні

День поцілунків: історія свята

Виникло це незвичайне та романтичне свято наприкінці 19 століття у Великій Британії. Саме англійці визнали несправедливим, що у такого прекрасного прояву почуттів, як поцілунок, немає власного свята. А через сто років Організація Об’єднаних Націй затвердила День поцілунків, і свято набуло статусу міжнародного.

день поцелуев

Традиційно цього дня по всій планеті проходять святкові заходи, конкурси та змагання, пов’язані з поцілунками. На деяких навіть розігруються призи за найдовший, найпристрастніший або за найбільш незвичайний та красивий поцілунок.

Привітання з Днем поцілунку

***

День поцілунку свято романтичне,

Для деяких навіть незвичне.

Адже цілуватися можна цілий день,

У парку, у сквері всім кому не лінь.

Я тебе кохана моя, зі святом прекрасним вітаю,

І сьогодні з самого ранку тебе цілую ніжно і обіймаю.

Якщо почуття я свої не висловив словами,

Я сьогодні з радістю доведу устами.

***

Карамельки, шоколадки не замінять його.

Ми на святі з тобою цілуємося зараз,

І милуються перехожі, побачивши нас.

З днем поцілунку тебе вітаю,

Адже дуже сильно тебе я кохаю.

Без тебе, кохана, не проживу ані дня,

Ніжна, красива, надійна моя.

день поцелуев

***

Цьомки, чмоки, поцілунки,

Для душі це подарунки,

Дружні, ніжні та пристрасні,

Всі вони – завжди прекрасні!

В них сьогодні іменини,

Зі всіма вітайтесь ними,

Цілуйтесь весело й завзято,

І поцілунок створить свято!

***

Твоїх поцілунків мені багато не буває,

Від них в моїй душі сади любові розквітають,

Паморочиться в голові й метелики в душі літають.

Поцілунки твої смак меду мені нагадають.

З Днем поцілунку тебе, коханий, вітаю,

Від любові до тебе, як сніжинка, я тану,

Без твоїх поцілунків своє життя не уявляю,

Обіймати тебе, дорогий, й цілувати бажаю.

Не забудьте сьогодні поцілувати ваших близьких!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
День поцілунків 2022: привітання і історія
Телеканал СТБ

Що можна і не можна робити на Івана Купала? Обряди і традиції

 День поцілунків 2022: привітання і історія
Телеканал СТБ

Івана Купала: історія свята

 День поцілунків 2022: привітання і історія
Телеканал СТБ

Ворожіння на Івана Купала від Олени Куриливої

 День поцілунків 2022: привітання і історія
Телеканал СТБ

Троїцька поминальна субота 2022: що можна й не можна робити, звичаї і традиції

 Поздравления с Троицей
Телеканал СТБ

Привітання з Трійцею у віршах і прозі

 День поцілунків 2022: привітання і історія
Телеканал СТБ

Олена Курилова розповіла про традиції та обряди Трійці 2022
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати