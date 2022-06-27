27 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 27 июня

27 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день рыболовства. Кроме того, 27 июня чествуют Николая Чарнецкого. Какие праздники 27 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

фото — pexels.com

Больше по теме: Гороскоп на 27 июня 2022

27 июня ― праздники:

Международный день малых и средних предприятий;

Международный день рыболовства;

Международный день малых и средних предприятий отмечается 27 июня ежегодно. Генеральная Ассамблея ООН постановила назначить 27 июня в качестве Дня малых и средних предприятий резолюцией A/RES/71/279 от 6 апреля 2017 года.

Критерии определения размера бизнеса разнятся в каждой отдельной стране. С точки зрения Европейской комиссии по микро-, малым и средним предприятиям, они характеризуются так:

микропредприятия имеют, как правило, менее 10 сотрудников и годовой оборот ниже 2 млн. евро;

небольшое предприятие — менее 50 сотрудников и годовой оборот или баланс ниже 10 млн. евро;

среднее предприятие – менее 250 сотрудников и годовой оборот ниже 50 млн. евро или баланс ниже 43 млн. евро.

В то время, в США 1500 наемных работников характерны для среднего бизнеса.

Микро и малые предприятия – основа и фундамент экономики во всем мире. Международный совет по малому бизнесу утверждает, что официальные и неформальные микро-, малые и средние предприятия составляют более 90% всех предприятий и в среднем составляют 60-70% от общего числа занятости, их доля в формировании ВВП достигает 50%.

Этот тип предпринимательства обеспечивает наиболее эффективную борьбу с бедностью и безработицей.

Праздник в честь малых и микропредприятий должен содействовать государственной политике в улучшении налоговых условий для их развития в каждой стране мира.

Международный день рыболовства отмечается ежегодно 27 июня. Праздник был установлен по решению Международной конференции по развитию и регулированию рыбалки, которая в июле 1984 года проходила в Риме, Италия, и стал отмечаться ежегодно 27 июня. В свое время СССР пытался утвердить День рыбака Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1968 года и проводился во второе воскресенье июля. Поэтому постсоветские страны массосо покинули профессиональный праздник именно во второе воскресенье июля. Например, в Украине День рыбака, закрепленный Указом Президента Украины № 464/95 от 22 июня 1995 года, отмечается по давней традиции во второе воскресенье июля. Цель праздника — увеличить осведомленность населения о значении рыболовства в странах и обратить внимание государств на условия работы работников в этой сфере хозяйства.

Больше по теме: Какой сегодня праздник 26 июня

27 июня ― Церковные праздники:

День памяти священномученика Николая Чарнецкого и 24 украинских мучеников ― 27 июня. Николай Чарнецкий — украинский чудотворец. Он был образцовым аскетом, епископом справедливым и простым. При жизни он был профессором Духовной семинарии в Станиславе, настоятелем монастырей в Костополе и Ковеле Волыни. Родился Николай Чарнецкий 14 декабря 1884 года, в Семаковке на Ивано-Франковщине, а умер 2 апреля 1959 года во Львове. После смерти провозглашен мучеником УГКЦ.

Он отправился в семинарию и стал священником в 1909 году. После этого защитил докторат в Польше и стал профессором в семинарии Станислава. Папа Пий XI назначил его Апостольским визитатором для украинцев Волыни и Полесья. Архиерейские рукоположения состоялись 2 февраля 1931 г. в Риме.

Митрополит Андрей Шептицкий назначил епископа Чарнецкого Апостольским Экзархом Волыни и Подляшья во время советской оккупации. С 1945 года осужден советским НКВД в ссылку в Сибирь. Там его отправили на каторгу. Он вернулся во Львов, но умер в 1959 году. Его тело несколько раз переносили на Лычаковское кладбище, а затем в храм святого Иосафата. Вместе с ним мучениками и святыми признали других церковных деятелей Украины, замученных россиянами и НКВД.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на июнь 2022 от Хаяла Алекперова

27 июня ― День ангела:

Ежегодно 27 июня День ангела празднуют Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Елисей, Иосиф, Мстислав, Николай, Павел и Серафим

27 июня ― приметы и традиции:

Много мошек и комаров ― жди хорошего урожая грибов и ягод.

Если 27 июня идет дождь ― значит, 7 недель будет дождливая погода

27 июня ― что можно делать и что нельзя:

Не стоит сейчас заключать важные соглашения, а также принимать судьбоносные решения.

Девушкам не желательно распускать косы днем ​​- кто-то может сглазить.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.