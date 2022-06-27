27 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 27 червня

27 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день рибальства. Крім того, 27 червня вшановують Миколу Чарнецького. Які свята 27 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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27 червня ― свята:

Міжнародний день малих та середніх підприємств;

Міжнародний день рибальства;

Міжнародний день малих та середніх підприємств відзначають 27 червня щороку. Генеральна Асамблея ООН постановила призначити 27 червня в якості Дня малих і середніх підприємств резолюцією A / RES / 71/279 від 6 квітня 2017 року.

Критерії визначення розміру бізнесу відрізняються в кожній окремій країні. З точки зору Європейської комісії з мікро-, малих і середніх підприємств, вони характеризуються так:

мікропідприємства мають, як правило, менше 10 співробітників і річний оборот нижче 2 млн. евро;

невелике підприємство ― менше 50 співробітників і річний оборот або баланс нижче 10 млн. євро;

середнє підприємство ― менш 250 співробітників і річний оборот нижче 50 млн. євро або баланс нижче 43 млн. євро.

В той час, у США 1500 найманих працівників характерні для середнього бізнесу..

Мікро та малі підприємства ― основа і фундамент економіки в усьому світі. Міжнародна рада з малому бізнесу, стверджує, що офіційні і неформальні мікро-, малі та середні підприємства становлять понад 90% усіх підприємств і в середньому складають 60-70% від загального числа зайнятості, їх частка в формуванні ВВП досягає 50%.

Цей тип підприємництва забезпечує найефективніше боротьбу із бідністю та безробіттям.

Свято на честь малих та мікропідприємств має сприяти державній політиці з покращення податкових умов для їх розвитку в кожній країні світу.

Міжнародний день рибальства святкують щороку 27 червня. Свято було встановленеза рішенням Міжнародної конференції з розвитку та регулювання риболовлі, яка в липні 1984-го року проходила у Римі, Італія, і став відзначатися щороку 27 червня. Свого часу СРСР намагався затвердити День рибалки Указом Президії Верховної Ради СРСР від 1-го листопада 1968 го року і він проводився у другу неділю липня. Тому пострадянські країни масосо залиши професйне свято саме на другу неділю липня. Наприклад, в Україні День рибалки, закріплений Указом Президента України № 464/95 від 22-го червня 1995 року, відзначається за давньою традицією у другу неділю липня. Свято має на меті збільшити поінформованість населення про значення рибальства у країнах та звернути увагу держав на умови роботи пацівників у цій сфері господарства.

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27 червня ― Церковні свята:

День пам’яті священномученика Миколи Чарнецького та 24 українських мучеників ― 27 червня. Микола Чарнецький ― український чудотворець. Він був взірцевим аскетом, єпископом справедливим і простим. За життя він був професором Духовної семінарії у Станиславові, настоятелем монастирів у Костополі й Ковелі на Волині. Народився Микола Чарнецький 14 грудня 1884, у Семаківці на Івано-Франківщині а помер 2 квітня 1959 у Львові. Після смерті проголошений мучеником УГКЦ.

Він пішов у семінарію та став священиком у 1909 році. Після цього захистив докторат у Польщі та став професором у семінарії Станіслава. Папа Пій XI назначив його Апостольським візитатором для українців Волині і Полісся. Архієрейські свячення відбулися 2 лютого 1931 р. у Римі.

Митрополит Андрій Шептицький призначив єпископа Чарнецького Апостольським Екзархом Волині та Підляшшя під час радянської окупації. З 1945 року засуджений радянським НКВС на заслання до Сибіру. Там його відправили на каторгу. Він повернувся до Львова, але помер в 1959 році. Його тіло кілька разів переносили ― на Личакіське кладовище а потім у храм святого Йосафата. Разом із ним мучениками та святими визнали інших церковних діячів України, закатованих росіянами та НКВС.

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27 червня ― День ангела:

Щороку 27 червня День ангела святкують Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Єлисей, Йосип, Мстислав, Микола, Павло та Серафим

27 червня ― прикмети і традиції:

Багато мошок і комарів – чекай доброго врожаю грибів і ягід.

Якщо 27 червня йде дощ ― значить, 7 тижнів буде дощова погода

27 червня ― що можна робити і що не можна:

Не варто нині укладати важливих угод, а також приймати доленосних рішень.

Дівчатам не бажано розпускати коси вдень ― хтось може пристріти.

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