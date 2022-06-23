Лунный календарь на июнь 2022: когда новолуние и полнолуние в июне 2022

Лунный календарь на июнь 2022
23.06.2022
Луна влияет на приливы и отливы, климат Земли и биосферу в целом. Давно люди уже верят в то, что он оказывает влияние и на человеческий организм ― на здоровье, психику и поведение. Чтобы лучше понимать, чего ждать в июне, стоит прочесть лунный календарь на июнь 2022 года.
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Когда новолуние и полнолуние в июне 2022 года
- Дата полнолуния в июне 2022 года ― 14 июня в 13:51
- Дата новолуния в июне 2022 года ― 29 июня в 04:52
Если вы верите во влияние Луны на вашу жизнь и ваши дела, внимательно следите за фазами Луны в июне ― на этот раз полнолуние и новолуние делят месяц почти пополам.
Фазы Луны по числу в июне 2022 года
- Растущая луна ― с 1 по 13 июня и 30 июня 2022 года.
- Полнолуние ― 14 июня в 13:51
- Убівающая луна с 15 по 28 июня 2022
- Новолуние ― 29 июня в 04:52
Солнечных и лунных затмений в июне 2022 года не будет.
Июнь 2022 ― удачные дни и неудачные дни месяца
- Удачные дни на июнь 2022 года: 2, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 30.
- Неудачные дни на июнь 2022 года: 3, 4, 28.
- Нейтральные дни на июнь 2022 года: 1, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17-19, 21-27, 29.
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