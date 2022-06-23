Місячний календар на червень 2022: коли молодик і повня у червні 2022

Місячний календар на червень 2022

Місяць впливає на припливи і відпливи, клімат Землі та біосферу загалом. Давно люди вже вірять у те, що має він вплив і на людський організм ― на здоров’я, психіку й поведінку. Щоб краще розуміти, чого чекати у червні, варто прочитати місячний календар на червень 2022 року.

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Коли молодик і повня у червні 2022 року

Дата повні у червні 2022 року ― 14 червня о 13:51.

Дата молодика у червні 2022 року ― 29 червня о 04:52.

Якщо в вірите у вплив Місяця на ваше життя та ваші справи, уважно слідкуйте за фазами Місяця у червні ― цього разу повня та Молодик ділять місяць майже навпіл.

Фази Місяця за числами у червні 2022 року

Зростаючий місяць ― з 1 по 13 червня і 30 червня 2022.

Повня ― 14 червня о 13:51.

Спадний місяць ― з 15 по 28 червня 2022.

Молодик ― 29 червня о 04:52.

Сонячних та місячних затемнень у червні 2022 року не буде.

Червень 2022 ― вдалі дні та невдалі дні місяця

Вдалі дні на червень 2022 : 2, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 30.

Невдалі дні на червень 2022: 3, 4, 28.

Нейтральні дні на червень 2022: 1, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17-19, 21-27, 29.

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