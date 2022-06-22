Верка Сердючка впервые спела песню со словами "Russian Goodbye"

«Раша гудбай»: Верка Сердючка впервые исполнила свой хит с новым текстом

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, впервые исполнил свой хит «Dancing Lasha Tumbai» с новым текстом.

фото: v_serduchka/Instagram

Еще в марте Данилко объявил о том, что официально изменил текст своего хита, который так раздражал россиян. Напомним, в 2007 году Верка Сердючка заняла второе место на международном песенном конкурсе Евровидение с песней Dancing Lasha Tumbai. Российские фаны тогда услышали в тексте другие слова — Russia, Goodbye.

Данилко впервые исполнил обновленную версию хита на Музейной площади в Амстердаме, где проходил благотворительный концерт Embrace Ukraine — #StrivingTogether.

Со сцены шоумен сообщил, что теперь текст песни будет звучать только так.

«Я никогда не пела “раша гудбай”, только лаша. Но сейчас только раша гудбай, и это еще мягко говоря», — заявила Сердючка со сцены.

Кроме того, Данилко в Амстердаме сделал заявление, что хочет, чтобы песенный конкурс «Евровидение»-2023 прошел в Украине.

«Я очень хочу, чтобы закончилась война. Я очень хочу, чтобы следующий конкурс “Евровидения”-2023 прошел в Украине. Аминь», — добавила Сердючка и покинула сцену со словами «Геть з України, москаль некрасівий», с которыми впервые выступила на одном из стендапов в 90-х.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

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