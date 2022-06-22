Вєрка Сердючка вперше заспівала пісню зі словами "Russian Goodbye"

«Раша гудбай»: Вєрка Сердючка вперше виконала свій хіт із новим текстом

Український співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вперше виконав свій хіт «Dancing Lasha Tumbai» з новим текстом.

фото: v_serduchka/Instagram

Ще у березні Данилко оголосив про те, що офіційно змінив текст свого хіта, який так дратував росіян. Нагадаємо, 2007 року Вєрка Сердючка посіла друге місце на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» з піснею Dancing Lasha Tumbai. Російські фани тоді почули у тексті інші слова – Russia, Goodbye.

Данилко вперше виконав оновлену версію хіта на Музейній площі в Амстердамі, де проходив благодійний концерт Embrace Ukraine — #StrivingTogether.

Зі сцени шоумен повідомив, що тепер текст пісні звучатиме лише так.

«Я ніколи не співала “раша гудбай”, тільки лаша. Але зараз лише раша гудбай, і це ще м’яко кажучи», — заявила Сердючка зі сцени.

Крім того, Данилко в Амстердамі запевнив, що хоче, щоб пісенний конкурс Євробачення 2023 пройшов в Україні.

«Я дуже хочу, щоби закінчилася війна. Я дуже хочу, щоб наступний конкурс “Євробачення-2023” пройшов в Україні. Амінь», — додала Сердючка та залишила сцену зі словами «Геть з України, москаль некрасивий», з якими вперше виступила на одному зі стендапів у 90-х.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

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