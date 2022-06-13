Лунный посевной календарь садовода-огородника на июнь 2022 года

Лунный календарь садовода-огородника на июнь 2022
13.06.2022
Лунный календарь садовода-огородника в июне 2022 года подскажет, когда лучше работать с саженцами и сеять. Садоводам и огородникам приходится работать много и осторожно в этом году. Когда сажать, а когда пересаживать? Что когда лучше сеять? Какие дни благоприятны? Узнайте в нашем лунном календаре садовода-огородника на июнь 2022 года.
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Благоприятные дни для посадки в июне 2022 года:
- Подсолнух ― 4, 5, 9, 10
- Зелень ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28
- Томаты ― 15, 21, 22, 23, 24
- Капуста, спаржа ― 4, 7, 13-1719-23, 27, 28
- Чеснок ― 16, 19-25
- Брокколи, цветная капуста — 9, 10, 24, 25;
- Морковь, свекла, репа, сельдерей — 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
- Лук, хрен ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28, 31
- Огурцы — 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30
- Баклажаны, кабачки ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28
- Горох, бобы, фасоль ― 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31
- Горький перец ― 1-3, 7-14, 16, 19, 20, 24-30
- Кабачки, патиссоны, тыквы ― 1-3, 9, 10-12, 24, 25, 30
- Земляника, клубника ― 1-3, 7-9, 12, 14, 16, 30
- Перец сладкий ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28
- Редис, редька дайкон ― 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
- Кукуруза ― 9, 10
- Картофель, топинамбур ― 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31
- Тыква, арбуз ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28
Благоприятные дни для посадки саженцев на июнь 2022:
- Яблоня ― 13-16, 24
- Абрикос, вишня, слива, персик ― 9, 10, 13, 14, 24, 25
- Виноград ― 1-3, 9-12, 19, 20, 26, 27, 30
- Малина ― 1-3, 11, 12, 26, 27, 30
- Грецкий орех, фундук ― 9, 10, 13, 15, 16, 24, 25
- Боярышник ― 1-5, 11, 12, 24, 25, 30
- Виноград ― 1, 4-13, 17-19, 22-24, 26-29
- Малина, ежевика ― 1-5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26-30
- Клубника, земляника ― 1-5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26-30
- Смородина ― 1-5, 11, 12, 19, 20, 30
- Калина, шиповник, рябина, облепиха ― 1-3, 11-13, 19, 20, 24, 25, 30
- Крыжовник и другие ягодники ― 1-3, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 30
- Черешня ― 3-5, 13, 24, 25
- Груша, айва ― 8, 9, 15, 16
Благоприятные дни для посадки и пересадки цветов и декоративных растений в июне 2022:
- Однолетние ― 7-10, 13,14, 21-23, 30
- Двухлетние и многолетние ― 1-12, 15, 16, 24, 25, 30
- Луковичные и клубневые ― 1-3, 6-8, 11, 12, 19-25 и 30
- Газон ― 1-3, 6-10, 13, 15, 16, 21-23, 30
- Живые изгороди ― 4-8, 13
- Хвойные ― 1, 4-8, 13, 30
- Кусты и деревья ― 1, 4-8, 13, 24, 25, 30
- Лозовые ― 1-3, 6-11, 13, 15, 16, 26, 27
Неблагоприятные дни для любых посадок в июне 2022 года:
28 июня 2022.
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