Місячний посівний календар садівника-городника на червень 2022 року

Місячний календар садівника-городника на червень 2022
23.06.2022
Місячний календар садівника-городника на червень 2022 року підкаже, коли краще працювати з саджанцями та сіяти. Садівникам та городникам доводиться працювати багато і обережно цього року. Коли саджати, а коли пересаджувати? Що коли краще сіяти? Які дні є сприятливими? Дізнайтесь у нашому місячному календарі садівника-городника на червень 2022 року.
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Сприятливі дні для посадки у червні 2022:
- Соняшник ― 4, 5, 9, 10;
- Зелень ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28
- Томати ― 15, 21, 22, 23, 24
- Капуста, спаржа ― 4, 7, 13-1719-23, 27, 28
- Часник ― 16, 19-25
- Броколі, цвітна капуста ― 9, 10, 24, 25
- Морква, буряк, ріпа, селера ― 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
- Цибуля, хрін ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28, 31
- Огірки ― 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30
- Баклажани, кабачки ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28
- Горох, боби, квасоля ― 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31
- Гіркий перець ― 1-3, 7-14, 16, 19, 20, 24-30
- Кабачки, патисони, гарбузи ― 1-3, 9, 10-12, 24, 25, 30
- Суниця, полуниця ― 1-3, 7-9, 12, 14, 16, 30
- Перець солодкий ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28
- Редиска, редька дайкон ― 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
- Кукурудза ― 9, 10
- Картопля, топінамбур ― 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31
- Гарбуз, баштанні ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28
Сприятливі дні для посадки саджанців на червень 2022:
- Яблуня ― 13-16, 24
- Абрикос, вишня, слива, персик ― 9, 10, 13, 14, 24, 25
- Виноград ― 1-3, 9-12, 19, 20, 26, 27, 30
- Малина ― 1-3, 11, 12, 26, 27, 30
- Волоський горіх, фундук ― 9, 10, 13, 15, 16, 24, 25
- Глід ― 1-5, 11, 12, 24, 25, 30
- Виноград ― 1, 4-13, 17-19, 22-24, 26-29
- Малина, ожина ― 1-5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26-30
- Полуниця, суниця ― 1-5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26-30
- Смородина ― 1-5, 11, 12, 19, 20, 30
- Калина, шипшина, горобина, обліпиха ― 1-3, 11-13, 19, 20, 24, 25, 30
- Аґрус та інші ягідники ― 1-3, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 30
- Черешня ― 3-5, 13, 24, 25
- Груша, айва ― 8, 9, 15, 16
Сприятливі дні для посадки та пересадки квітів та декоративних рослин у червні 2022:
- Однорічні ― 7-10, 13,14, 21-23, 30
- Дворічні та багаторічні ― 1-12, 15, 16, 24, 25, 30
- Цибулинні та бульбові ― 1-3, 6-8, 11, 12, 19-25 та 30
- Газон ― 1-3, 6-10, 13, 15, 16, 21-23, 30
- Живі огорожі ― 4-8, 13
- Хвойні ― 1, 4-8, 13, 30
- Кущі та дерева ― 1, 4-8, 13, 24, 25, 30
- Лозові ― 1-3, 6-11, 13, 15, 16, 26, 27
Несприятливі дні для будь-яких посадок у червні 2022:
28 червня 2022.
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