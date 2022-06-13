Что приготовили звезды для всех знаков зодиака во вторник? Читайте гороскоп на 14 июня 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Энергия Овнов будет низкой. Но благодаря тому, что вы будете молчаливы, многое узнаете о себе.

Телец

Важные переживания сейчас происходят у вас внутри. Вскоре вам все станет ясно, и вы подведете важные итоги.

Близнецы

Вам нужно больше времени, чтобы обдумать предложение. Посоветуйтесь с родными. Но не стоит слушать рекомендации подруг.

Рак

Энергия Луны будет вас немного утомлять и вызывать апатию. Все будет занимать больше времени, чем обычно.

Лев

У вас есть гениальные идеи. Партнер поможет вам их реализовать в ближайшее время.

Дева

У Дев волшебный день. Вы стоите на пороге новой жизни. Теперь все возможно.

Весы

Как комфортно вы себя чувствуете в тишине. Только дома может быть так уютно!

Скорпион

Луна дает вам интересные идеи, которые вы вскоре сможете реализовать. Прислушайтесь к сознанию.

Стрелец

Во вторник все особенно хорошо будет получаться рука об руку. Единение — это ваш успех.

Козерог

Меланхолия — подарок вашей душе. Вы чувствуете спокойствие и умиротворение.

Водолей

Все прекрасное будет намного ближе к вам, чем обычно. Звезды также помогают вам изменить несколько важных аспектов в своей жизни.

Рыбы

День будет довольно эмоциональным. Вы неожиданно для себя сможете уверенно и напористо отстаивать свою позицию.

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