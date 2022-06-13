Що приготували зірки для всіх знаків зодіаку у вівторок? Читайте гороскоп на 14 червня 2022 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Енергія Овнів буде низькою. Та завдяки тому, що ви будете мовчазні, багато дізнаєтеся про себе.

Телець

Важливі переживання зараз відбуваються у вас всередині. Незабаром вам усе стане зрозуміло, і ви підіб’єте важливі підсумки.

Близнюки

Вам потрібно більше часу, щоб обміркувати пропозицію. Порадьтеся з рідними. Однак не варто слухати рекомендації подруг.

Рак

Енергія Місяця вас трохи стомлює і викликає апатію. Усе займатиме більше часу, ніж зазвичай.

Лев

У вас є геніальні ідеї. Партнер допоможе вам їх реалізувати найближчим часом.

Діва

У Дів чарівний день. Ви стоїте на порозі нового життя. Тепер усе можливо.

Терези

Як комфортно ви почуваєтесь у тиші. Тільки вдома може бути так затишно!

Скорпіон

Місяць дає вам цікаві ідеї, які ви незабаром зможете реалізувати. Прислухайтеся до свідомості.

Стрілець

У вівторок усе особливо добре виходитиме пліч-о-пліч. Єднання — це ваш успіх.

Козеріг

Меланхолія — ​​подарунок вашій душі. Ви відчуваєте спокій і гармонію.

Водолій

Усе прекрасне буде набагато ближче до вас, ніж зазвичай. Зірки також допомагають вам змінити кілька важливих аспектів у своєму житті.

Риби

День буде досить емоційним. Ви несподівано для себе зможете впевнено і наполегливо обстоювати свою позицію.

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