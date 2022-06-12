Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому стоит быть очень осторожным в своих высказываниях и действиях, а у кого неделя пройдет в расслабленном состоянии? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 13 по 19 июня 2022 года от экспертов СТБ.

Гороскоп на неделю — Овен

Эта неделя для Овнов может стать настоящим испытанием. Возможны серьезные проблемы в семье. А все из-за недопонимания и тайн. Постарайтесь не принимать близко к сердцу все, что услышите из уст близких людей во время ссоры. Ближе к пятнице конфликт себя исчерпает, однако неприятный осадок останется. Выходные проведите в обществе любимого человека. Именно он сможет вас защитить.

Гороскоп на неделю — Телец

Очень активная неделя. Вы сможете закрыть много важных проектов, однако лишь в том случае, если будете прислушиваться к мнению коллег и принимать участие в обсуждениях насущных вопросов. Стоит быть очень внимательными в поездках и командировках. Есть риск подхватить простудное заболевание. Выходные лучше провести в кругу семьи.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Непростая неделя. Вы на мели. Так что звезды советуют составить четкий план финансовых трат и беспрекословно ему следовать. Если вы хотите выгодно вложить деньги, то постарайтесь придерживаться плана и не совершать импульсивных покупок. Зато в отношениях с любимым человеком царит полная гармония.

Гороскоп на неделю — Рак

Противоречивая неделя. Вам захочется отказаться от обязанностей и пожить в свое удовольствие. Особенно это касается семейных Раков. Однако обязанности и заботу о детях никто не отменял, так что приготовьтесь проститься с некоторыми из своих мечт. Зато у вас появятся другие, не менее прекрасные планы.

Гороскоп на неделю — Лев

Львам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить в кругу семьи, с близкими родственниками. Это подходящее время для выполнения дел по дому вместе с семьей. Что касается карьерного роста, то близятся приятные перемены Главное ― не испугаться в самый ответственный момент.

Гороскоп на неделю — Дева

Эта неделя для Дев пройдет под девизом всепонимания и прошения. Вам удастся разрешить конфликт со второй половинкой, которая здорово портила вам нервы длительное время. Еще несколько дней могут возникать мелкие ссоры, однако звезды советуют сразу же их обсуждать. Выходные стоит посвятить уборке в доме и помощи родителям.

Гороскоп на неделю — Весы

Для Весов эта неделя будет весьма сложной. Возможно, от вас потребуют возвращения долга, о котором вы давно забыли. На этой почве могут обостриться хронические заболевания, что приведет к обращению к врачу. Так что в следующий раз, когда опять захотите потратить чужие деньги, подумайте, как вы их будете отдавать.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Немного сумбурная неделя. Могут вскрыться неожиданные факты из прошлого вашей второй половинки. И не факт, что они вам понравятся. Главное — не накручивать и не выдумывать того, чего не было. Самое правильно решение в такой ситуации — откровенный разговор. По его итогу вы будете знать, чего дальше хотите от жизни.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Стрельцам на этой неделе удастся завершить миром давний конфликт с кем-то из родственников. Однако не обольщайтесь, это совсем не значит, что вы не стоите как кость в горле кому-то из друзей. Да-да, у вас появились завистники. Причина тому — ваш успех и карьерный рост.

Гороскоп на неделю — Козерог

На этой неделе Козероги полностью отдаются мечтам о море и отпуске. Оно и немудрено, ведь последние несколько месяцев вы напряженно работали и заслужили отдых. Так что пора собирать чемоданы. Однако будьте осмотрительны и хорошенько позаботьтесь о безопасности. Особенно квартиры, которую оставите в гордом одиночестве на целую неделю.

Гороскоп на неделю — Водолей

Водолеям на этой неделе придется отказаться от мысли о вечном празднике. Рано или поздно он заканчивается и приходится возвращаться с небес на землю и заниматься работой. Вопрос лишь в том, нравится ли вам то, чем вы занимаетесь. И если нет, то, возможно, хватить терпеть это все? Пришло время приятных перемен. Не бойтесь рисковать. Смена места работы может пойти вам на пользу.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Рыбы на этой неделе устроят себе что-то вроде каникул. Когда праздники останутся позади, вы, конечно, вернетесь к работе, вот только трудиться вы будете очень и очень расслабленно. Куда интересней вам покажется возможность посетить очередное дружеское мероприятие. Однако будьте очень внимательны: начальство за вами наблюдает. И если так пойдет и дальше, ждите неприятного разговора. А оно вам надо?

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