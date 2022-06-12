Гороскоп на тиждень з 13 по 19 червня 2022 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому варто бути дуже обережним у своїх висловлюваннях і діях, а в кого тиждень мине в розслабленому стані? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 13 по 19 червня 2022 року від експертів СТБ.

Гороскоп на тиждень — Овен

Цей тиждень для Овнів може стати справжнім випробуванням. Можливі серйозні проблеми в сім’ї. А все через непорозуміння і таємниці. Намагайтеся не приймати близько до серця все, що почуєте з вуст близьких людей під час сварки. Ближче до п’ятниці конфлікт себе вичерпає, проте неприємний осад залишиться. Вихідні проведіть у товаристві коханої людини. Саме вона зможе вас захистити.

Гороскоп на тиждень — Телець

Дуже активний тиждень. Ви зможете закрити багато важливих проєктів, однак лише в тому разі, якщо будете прислухатися до думки колег і брати участь в обговореннях нагальних питань. Варто бути дуже уважними в поїздках і відрядженнях. Є ризик підхопити застуду. Вихідні краще провести в колі сім’ї.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Непростий тиждень. Ви на мілині. Тож зірки радять скласти чіткий план фінансових витрат і чітко виконувати його. Якщо ви хочете вигідно вкласти гроші, то намагайтеся дотримуватися плану і не робіть імпульсивних покупок. Зате в стосунках з коханою людиною панує цілковита гармонія.

Гороскоп на тиждень — Рак

Суперечливий тиждень. Вам захочеться відмовитися від обов’язків і пожити собі на втіху. Особливо це стосується сімейних Раків. Однак обов’язки і турботу про дітей ніхто не скасовував, так що приготуйтеся попрощатися з деякими зі своїх мрій. Зате у вас з’являться інші, не менш прекрасні плани.

Гороскоп на тиждень — Лев

Левам на цьому тижні рекомендується більше часу проводити в колі сім’ї, з близькими родичами. Це вдалий час для виконання домашніх справ разом із сім’єю. Що стосується кар’єрного зростання, то наближаються приємні зміни. Головне ― не злякатися в найвідповідальніший момент.

Гороскоп на тиждень — Діва

Цей тиждень для Дів пройде під девізом розуміння і всепрощення. Вам вдасться вирішити конфлікт із другою половинкою, яка псувала вам нерви тривалий час. Ще кілька днів можуть виникати дрібні сварки, проте зірки радять відразу ж їх обговорювати. Вихідні варто присвятити прибиранню в оселі і допомозі батькам.

Гороскоп на тиждень — Терези

Для Терезів цей тиждень буде дуже складним. Можливо, від вас зажадають повернення боргу, про який ви давно забули. На цьому ґрунті можуть загостритися хронічні захворювання, що призведе до звернення в лікарню. Тож наступного разу, коли знову захочете витратити чужі гроші, подумайте, як ви їх будете віддавати.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Трохи сумбурний тиждень. Можуть відкритись неочікувані факти з минулого вашої другої половинки. І не факт, що вони вам сподобаються. Головне — не накручувати і не вигадувати того, чого не було. Найкраще, що можна зробити в такій ситуації, — поговорити. За підсумком цієї розмови ви будете знати, чого далі хочете від життя.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Стрільцям на цьому тижні вдасться завершити свій давній конфлікт із кимось із родичів. Однак не розслабляйтеся, це зовсім не означає, що ви не стоїте як кістка в горлі комусь із друзів. Так-так, у вас з’явилися заздрісники. Причина тому — ваш успіх і кар’єрне зростання.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

На цьому тижні Козероги повністю віддадуться мріям про море і відпустку. Воно й не дивно, адже останні кілька місяців ви напружено працювали й заслужили на відпочинок. Тож час пакувати валізи. Однак будьте обачні і гарненько подбайте про безпеку. Особливо квартири, яку залишите в гордій самотності на цілий тиждень.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Водоліям на цьому тижні доведеться відмовитися від думки про вічне свято. Рано чи пізно воно закінчується і доводиться повертатися з небес на землю та займатися роботою. Питання лише в тому, чи подобається вам те, чим ви займаєтеся. І якщо ні, то, можливо, досить терпіти це все? Настав час приємних змін. Не бійтеся ризикувати. Зміна місця роботи може піти вам на користь.

Гороскоп на тиждень — Риби

Риби на цьому тижні влаштують собі щось на кшталт канікул. Коли свята залишаться позаду, ви, звичайно, повернетеся до роботи, ось тільки працювати ви будете дуже й дуже розслаблено. Значно цікавішою вам здасться можливість відвідати чергові дружні посиденьки. Однак будьте дуже уважні: начальство за вами спостерігає. І якщо так піде й далі, чекайте неприємної розмови. А вона вам треба?

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