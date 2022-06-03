День журналиста 2022: поздравления в стихах

6 июня 2022 года, в Украине празднуют День журналиста. Редакция STB.UA собрала самые оригинальные поздравления с Днем журналиста в стихах. Не забудьте уделить внимание своим знакомым, которые трудятся в этой отрасли!
6 июня как дату для празднования Дня журналистов выбрали потому, что в этот день в 1992 году Национальный союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов (крупнейшую в мире организацию работников СМИ). Этот праздник стал официальным в 1994 году, когда тогдашний президент Леонид Кравчук подписал указ, провозглашающий День журналиста.
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***
Журналисты – это гордо,
Мастера пера и «ворда»!
Пусть перо острее станет —
Гонорар карман не тянет!
***
В этот день мы хотим вам пожелать острых перьев,
метких заметок, бесстрашных разоблачений и удачи на интересном,
но порой рискованном журналистском поприще.
С праздником вас!
***
Журналист – это не профессия,
А призванье горячих сердец.
Поддержите друг друга вместе,
В деле правды неся свой крест.
Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи.
Ну, а в жизни все получается
С каплей радости и любви.
***
Не писака, но творец —
Мастер слова, молодец!
Пусть ругается редактор —
Это преходящий фактор!
Денег, славы всенародной —
Пьем до дна! Твое здоровье!
***
В курсе будь и в нужном месте!
Мы всегда с тобою вместе:
Почитать, расспамить ссылки,
Выпить водки полбутылки…
Гонорары пусть растут!
Журналисты – это GOOD!
***
В День журналиста вас спешу
Поздравить непременно!
И, как всегда, вам напишу
Шесть строчек неизменных:
Желаю вам во всем блистать
И словом и обличьем,
Великим журналистом стать
И восхищать величьем.
***
Быть в гуще жизненных событий,
Не пропустить больших открытий
И мастерски владеть пером,
Идти к преградам напролом.
Быть только честным и правдивым,
В своих оценках справедливым,
Универсал-специалистом —
Тогда зовись ты журналистом!
С тобой твой праздник отмечаем,
С Днем журналистов поздравляем!
***
Работа ваша очень много значит,
Порой до истины приходится ползти.
Желаем всем здоровья, пусть удача
Поможет вам на жизненном пути!
За журналистский труд мы выпьем стоя,
Чтоб вы справлялись с темою любою!
***
От журналиста зависит многое.
Привычно ему попадать в передряги.
Ведь кто-то не любит пера его строгого.
Но нет препон для такого трудяги.
Удачи, друзья! Ваша сила – в словах.
И если всё честно и вместе построить,
То будет всё также прозрачно в делах,
Которыми мир можно благоустроить.
***
Журналисты – особый народ,
Всё время стремятся пробиться вперед,
Чтобы первыми узнать
И в журнале написать.
Я вас, коллеги, поздравляю,
Новостей горячих вам желаю,
Желаю интересных тем,
Во всех делах удачи всем!
***
Освещает жизнь народа ясно,
Ярко отражает суть вещей,
Даже в тех местах, где так опасно
Нам не обойтись без новостей.
И сегодня Украина отмечает
Журналиста день – пускай же вам
Яркий свет дорогу освещает,
Как маяк идущим кораблям.
***
Желаем время обогнать
И факт уже на месте ждать.
Ведь журналиста кормят ноги.
Пусть не всегда известен многим —
Мы и по строчкам узнаем
Единомышленника в нем.
Незримый друг нам и товарищ,
Своим пером умами правишь.
Тебе желаем мы и впредь
Вперед смотреть, везде успеть!
***
Профессия и интересна, и трудна,
А информация сейчас, как золото, ценна!
В сей день хотим мы пожелать
Побольше новых встреч,
Пусть лаконичной и полезной
Будет ваша речь!
Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли
Быть независимыми и свободными могли.
***
Поздравляю с праздником
Журналистов всех!
Пусть вам будет радостно,
Пусть вас ждет успех!
Пусть все будет на ура –
Статей удачных «на-гора»!
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