День журналіста 2022: привітання у віршах

6 червня — День журналіста: привітання у віршах та картинках
6 червня 2022 року, в Україні святкують День журналіста. Редакція STB.UA зібрала найоригінальніші привітання з Днем журналіста у віршах. Не забудьте приділити увагу своїм знайомим, які працюють у цій галузі!
6 червня як дату для святкування Дня журналістів обрали тому, що цього дня у 1992 році Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів (найбільшу в світі організацію працівників ЗМІ). Це свято стало офіційним у 1994 році, коли тодішній президент Леонід Кравчук підписав указ, яким проголошено День журналіста.
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Привітання з Днем журналіста у віршах
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Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
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У цей день ми хочемо вам побажати гострого пера,
влучних заміток, безстрашних викриттів і удачі на цікавому,
але часом ризикованому журналістському терені.
Зі святом вас!
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Сьогодні Україна святкує День журналіста.
Тож бажаєм вам: хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
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Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей – ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
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Незримий друг нам і товариш,
Своїм пером ти розумами правиш.
Тобі бажаємо ми й надалі
Вперед дивитися і бути витривалим!
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Вітаю зі святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від вас вони!
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Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!
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Журналісти! Вас сьогодні
Ми привітати раді,
Нехай роботою благородною
Залишається Правда,
Репортаж від Істини,
Інтерв’ю у Чесності,
Ваш почесний обов’язок – нести
Світло сучасності!
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Вітаю зі святом
Журналістів усіх!
Нехай вам буде радісно,
Нехай на вас чекає успіх!
Нехай все буде на ура –
Статей вдалих ціла гора!
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Ти не письменник, але творець –
Майстер слова, молодець!
Нехай лається редактор –
Це тимчасовий фактор!
Грошей і слави всенародної –
Від професії благородної!
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Журналіст – не хобі, а покликання,
Цінується твоя праця, твої пошуки,
Я бажаю за роботу не страждати,
Ексклюзив завжди першим отримувати!
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Там, де новина, першими бувайте.
І гаряче хапайте в об’єктив,
Раніше за інших все знімайте,
Нехай глядачі цінують ваш порив!
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Журналісти – звучить гордо,
Майстри пера і, звісно, “Ворду”!
Нехай перо гострішим стане,
А гонорар не буде копійчаним!
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У День журналіста вас поспішаю
Привітати неодмінно!
І, як завжди, вам напишу
Ці рядки незмінні:
Бажаю вам у всьому блищати
І словом, і обличчям,
Великим журналістом стати
й долати усі протиріччя.