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6 червня – День журналіста: привітання в картинках

04.06.2021

6 червня в Україні святкують День журналіста. Редакція сайту STB.UA  підготувала для вас красиві та веселі картинки на будь-який смак. Не забудьте привітати з цим святом своїх друзів, які працюють у цій галузі. Обирайте та завантажуйте найкращі привітання з Днем журналіста.

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