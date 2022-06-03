100 дней войны Надежды Матвеевой

Сегодня, 3 июня, прошло ровно 100 дней войны, 100 дней героического сопротивления украинского народа русским захватчикам. Надежда Матвеева, ведущая проектов «Все буде добре. Надійні поради», «Невероятная правда об украинцах», «Счастливые за семь дней», рассказала о самой болезненной личной истории и главных выводах, которые сделала за время войны.



«100 дней войны, с одной стороны, пронеслись как страшный сон. Словно и не было этой весны. С другой, эти дни тянулись как страшная полоса боли и неопределенности, и так хотелось, чтобы все скорей закончилось. Но я знаю, что каждый из этих 100 дней является неотъемлемой частью моей жизни и жизни всей Украины. Поэтому должен ценить каждый миг, благодарить за то, что имеют жизнь мои близкие люди, что я жива и могу работать. И спасибо за каждую встречу с людьми, не потерявшими веру.

Я помню девушку, с которой познакомилась, когда она спасалась из Ирпеня вместе со своей собакой. Она рассказала мне, что росла фактически на программе «Все буде добре». Активно занималась спортом в те времена, приходила из школы или тренировок, включала телевизор и слушала мои советы. Как меня порадовало то, что встреча со мной для нее была вдохновением и поддержкой. Поэтому делаю вывод за эти 100 дней, которые мы изо всех сил поддерживали ВСУ, людей, пострадавших от полномасштабной войны россии против Украины, друг друга. Не забывать благодарить за каждую минуту и ​​мгновение, когда жизнь продолжается и приближает нас к победе».

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